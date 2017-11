Selskap utgir seg for å være Disney Channel for å lokke barn på prøvespill

(Dagbladet): I 2013 møtte 500 barn på prøvespill på Grand hotel i Oslo etter å ha hørt en radioreklame som fristet med en skuespillerkarriere i Hollywood på P4.

Det var den amerikanske talentfabrikken CGTV som holdt prøvespillrundene. De sa de ville gi norske barn sjansen til å jobbe med stjerner i Disney og Nickelodeon, men først måtte barna på prøvespill i Oslo. Der skulle de lese noen linjer på engelsk.

Dagbladet var den gang i kontakt med flere familier som følte seg lurt av selskapet. Prøvespillet var nemlig ikke til noen rolle i en reklamefilm, et fjernsynsprogram eller en film. Den var til et undervisningsprogram i Hollywood, som ville koste foreldrene 30 000 kroner.

I 2015 var det amerikanske selskapet igjen i Norge. Den gang på Olavsgaard hotell mellom Oslo og Gardermoen. Igjen møtte flere hundre barn og unge opp etter å ha hørt en tilsvarende radioreklame på radiokanalen.

Ingen sted i reklamen skal det ha blitt nevnt at det kostet penger, og noen av barna som trodde de skulle få spille i filmer, endte opp med å prøvespille for kurs til 48 000 kroner.

Skjer igjen

Nå gjentar historien seg. Denne gangen er det derimot et nytt selskap som er på banen, og prøvespillene skal holdes på Hotel Continental i Oslo.

Tidligere denne uken så Sandra Nadia Svennes (37) en annonse på Facebook som reklamerte for muligheten til å møte den amerikanske skuespilleren, Ariana Grande. Premiere, annonsørene av innholdet, skal ifølge Svennes ha utgitt seg for å være Disney og lokket med muligheten til å bli en «Disneystjerne».

- Jeg sendte annonsen til en venninne som forklarte at hun allerede hadde meldt datteren sin på prøvespillet og at selskapet hadde ringt henne, så jeg meldte barna mine på. Selskapet ringte meg påfølgende kveld og inviterte barna inn klokka 14.00 den 18. november, sier hun til Dagbladet.

Hun fikk beskjed om at barna skulle komme med foreldre, ha på seg komfortable klær, også fikk de en tekst på engelsk som de skulle fremføre.

- De sa at barna må klare seg igjennom tre runder med prøvespill før de fikk bli med på TV. Det ble ikke nevnt noe om penger eller hvor mye det kommer til å koste, sier hun.

Det var ikke før den 17 år gamle datteren hennes reagerte på selskapets retningsnummer at Svennes begynte å ane ugler i mosen.

- Datteren min har vært på språkreise i USA. Hun sa at Disney lå i California, og at nummeret som ringte hadde feil retningsnummer. Vi fant ut at 88-nummeret ikke var et retningsnummer i USA i det hele tatt, men et spam-nummer fra Tyskland, sier hun.

Holder ikke prøvespill

Disney Channel Norge skriver på sin Facebook-profil at de ikke holder prøvespill i Norge for øyeblikket.

«Kjære Disneyfans! Vi er blitt gjort oppmerksom på at barn og ungdom i Oslo oppfordres til å melde seg på auditions for en kommende Disney Channel-produksjon. Auditions skal angivelig finne sted på utvalgte hoteller i Oslo. Vi ønsker å klargjøre at dette ikke er et arrangement i regi av Disney, eller noen av våre samarbeidspartnere - det finnes ingen som helst kobling til oss eller våre produksjoner. Med vennlig hilsen / Disney Channel Norge».

- Ikke svindel

Premieres manager, Jone, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt, avviser anklagene om svindel. Likevel innrømmer hun at selskapet heller ikke er en del av det verdenskjente medie- og underholdningsselskapet, Disney.

- Hvorfor utgir dere dere for å være Disney?

- Det er mange som misforstår og tror vi er tilknyttet Disney. Det er vi ikke.

Jone sier barna som stiller til prøvespill skal igjennom tre runder. Det er ikke før de kommer til andre runde de informeres om at de må betale for å gå videre. Jones vil ikke fortelle hvor mye penger det er snakk om, men sier at de som er villige til å betale inviteres til selskapets kunstprogram.

- Det er et ukeslangt program i Florida der de får muligheten til å jobbe med fagfolk. De søker etter nye talenter, og de som er flinke nok har muligheten til å bli tilbudt nye muligheter, sier hun til Dagbladet.

Svennes sier til Dagbladet at hun er opprørt over situasjonen og hvordan Premiere fronter tilbudet.

- Det er så dårlig gjort å lure barn som har store drømmer og forhåpninger, og som kanskje bruker timesvis på å øve. Og det å sette barna opp mot foreldrene sine på den måten- fortelle dem at de kan bli Disneystjerner dersom foreldrene deres betaler for det, men at de ikke gidder, så da får de ikke være med- det er så utspekulert, sier hun.

- Uryddig

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, bekrefter at ombudet har hørt om liknende episoder før, men sier at de ikke har fått melding om neste helgs begivenheter ennå.

- Jeg har ikke hørt om Premiere eller sett markedsføringen deres, men helt generelt er utgangspunktet at villedende markedsføring er forbudt, sier hun.

Forbrukerombudet, Elisabeth Lier Haugseth, har heller ikke hørt om Premiere. Hun sier likevel at selskapet jobber med en god del saker som dreier seg om villedende markedsføring, og at man skal være aktsom i markedsføring rettet mot barn.

- Det er viktig at de som arrangerer prøvespillene sørger for at nødvendig informasjon kommer til folk så tidlig som mulig. Jeg tenker at det er en del barn og voksne som legger inn mye krefter og ressurser i å være med på et prøvespill. Kanskje de til og med reiser inn til Oslo før de får vite at de må betale, sier hun.

- Det er vanskelig for meg å si om dette er et brudd på markedsføringsloven uten å ha sett reklamekampanjen deres, men det de driver med virker litt uryddig.

