Selskapet til USAs finansminister hjalp Farouks pappa å unndra skatt

(Dagbladet): USAs finansminister hjalp i sin tidligere jobb Shaher Abdulhak, faren til drapsmistenkte Farouk Abdulhak, med å unndra skatt.

Det kommer fram den massive dokumentlekkasjen Paradise Papers, som har bragt fram ny informasjon om en rekke kritikkverdige forretningsforhold og pengeplasseringer i skatteparadis.

Abdulhak er etterlyst for drapet på norske Martine Vik Magnussen i London i 2008.

CIT Bank, der USAs finansminister Steven Mnuchin tidligere satt i toppledelsen, bisto en rekke styrtrike klienter med pengeplasseringsråd og -strategier som gjorde at kundene slapp unna enorme beløp i skatt. Skatte- og momsunndragelsene var imidlertid fullt lovlige.

Privatfly og yachter

Blant triksene var investering i privatfly og luksusyachter plassert i skatteparadis. Et lekket dokument fra oktober 2015, publisert hos The Guardian, viser at CIT fakturerte et selskap på Isle of Man 430 993 dollar for et avdrag på et Dassault Falcon 2000EX privatfly verdt 30 millioner dollar.

Andre dokumenter fra Paradise Papers-lekkasjen viser at selskapet på Isle of Man er eid av Shaher Abdulhak.

Mnuchin selv er ikke navngitt i dokumentene og det står ikke eksplisitt at han kjente til Abdulhaks klientforhold - men det administrative ansvaret er soleklart. Abdulhak ble kunde av CIT i 2012, og kundeforholdet vedvarte uforstyrret i 2015-2016, årene Mnuchin satt i styret i selskapet – et verv han innkasserte 11,2 millioner dollar i lønn for i fjor.

- Følger lover og regler

- CIT følger alt lovverk, alle reguleringer og etiske standarder i sin forretningsdrift, sier en CIT-talsperson til The Guardian.

Abdulhaks advokat ønsket ikke å kommentere opplysningene.

Abdulhaks skatteplan minner om skatteregimet til Formel 1-milliardæren Lewis Hamilton. Den styrtrike idrettsstjerna har sammen med finansrådgiverne sine plassert penger i privatfly, og ved hjelp av kreativ utlånsvirksomhet i skatteparadiset Isle of Man har de med loven i hånd kunnet holde millionbeløp unna britiske skattemyndigheter.

Yemem Post anslo i fjor at Shaher Abdulhak da var verdt verdt omkring ni milliarder dollar - omkring 60 milliarder kroner

Panama-avsløringer

Dagbladet avslørte i fjor hvordan Shaher Abdulhak flere ganger har vært involvert i kontroversiell forretningsdrift - eksempelvis hos Sudans diktator Omar al-Bashir, som er etterlyst internasjonalt for folkemord.

Også da Panama Papers-lekkasjen sprakk kom det fram ny informasjon om Shaher Abdulhaks virksomhet.

Panama Papers-dokumenter viser at Shaher Abdulhak og hans bror skal ha en rekke selskaper registrert i skatteparadiset De britiske jomfruøyer. The New Arab hevdet at brødrene skal ha unndratt store summer i skatt fra Jemen, anklager brødrene ikke har ønsket å kommentere. Ifølge Panama-dokumentene skal Abdulhak blant annet ha opprettet skatteparadisselskaper med identisk navn som vanlige jemenittiske selskaper for å tilegne seg skattefordeler. Frontselskaper skal også ha blitt brukt til å vinne lukrative anbud i hjemlandet.