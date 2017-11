Senator til sine kolleger i Kongressen: - De må tenke på om deres politiske støtte til våpenindustrien er verdt blodet

OSLO / TEXAS (Dagbladet): 26 personer er bekreftet drept etter at en mann søndag morgen lokal tid åpnet ild i den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken First Baptist Church i den lille byen Sutherland Springs sør i den amerikanske delstaten Texas.

Få timer etter var senator Chris Murphy ute med kraftig kritikk av sine kolleger i Kongressen, som har tatt imot penger fra den mektige våpenlobbyen, om at de ikke skal ha gjort nok for å forhindre angrep som dette.

USAs president Donald Trump, som for øyeblikket befinner seg i Japan, mener at det slett ikke er USAs liberale våpenlover som er problemet. I USA kan de fleste med letthet skaffe seg våpen.

Senator Murphy mener at Kongressen må se seg selv i speilet.

Må tenke over støtten

- Den lammelsen du føler på akkurat nå - den impotente hjelpeløsheten som skylder over deg, mens nyheten om nok en masseskyting kommer over TV-skjermen - er ikke ekte. Det er en fiksjon som er skapt og metodisk dyrket av våpenlobbyen - designet for å sikre at ingen lover blir vedtatt for å gjøre Amerika tryggere. For slike lover ville kuttet inn i fortjenesten deres, sier senator Chris Murphy og fortsetter.

- Når kollegene mine legger seg for å sove i kveld, så må de tenke på om deres politiske støtte til våpenindustrien er verdt blodet som for evig renner ned gulvene i amerikanske kirker, barneskoler, kinoer og bygater, sier han ifølge Business Insider.

USAs president Donald Trump fordømmer angrepet i Texas og skrev følgende på Twitter etter massakren:

- Vi sørger sammen med alle familiene i Sutherland Springs som er berørt av denne hathandlingen, og vi vil stå sammen med de overlevende mens de kommer seg, skrev han på Twitter.

- Psykisk syke er problemet

Seinere sa han følgende på en pressekonferanse:

- Vi har mange problemer med psykisk sykdom i landet vårt, men dette har ingenting med våpen å gjøre, sa Trump i Tokyo og fortsatte:

- Vi kan godt gå nærmere inn på det, men det er litt tidlig å se på det. Heldigvis var det en annen person med våpen som skjøt i den andre retningen. Hvis ikke så hadde det endt mye verre enn det gjorde. Men dette er et «mental helseproblem» på det øverste nivået. Det er en veldig, veldig trist hendelse. Veldig, veldig trist. Men det er slik jeg ser saken, sa Trump.

Senator Chris Murphy var politiker i Sandy Hook i 2012, da en mann skjøt og drepte 20 barn og seks voksne på Sandy Hook Elementary School. Hendelsen for fem år siden er en av USAs verste skolemassakre gjennom tidene.

Murphy nevner i uttalelsen et knippe skytemassakre som har skjedd i USA de siste årene, som skytingen i Orlando i juni 2016 og massakren i Las Vegas i starten av oktober, og ber om at våpenlovene strammes inn.

- Det skremmende fakta at ingen er trygge så lenge Kongressen velger å ikke gjøre noe med epidemien. Tiden er inne for at Kongressen gjør noe, sier han.

Typisk norsk

Da Dagbladet skrev om våpenlovene i USA i forbindelse med skytingen i Las Vegas i starten av oktober, sa USA-ekspert og journalist i tenketanken Minerva Jan Arild Snoen at det typisk norsk å spørre seg hvorfor USAs våpenlover ikke blir strammet inn, selv om 15 000 ble drept av et skytevåpen i USA i fjor.

- De aller fleste mener at det er opplagt at innstramming vil redusere dødstallene, men det er ikke opplagt for en amerikaner, sa han og fortsatte:

- Halvparten av amerikanerne mener at de har rett til å bære våpen, og sett fra det historiske perspektivet har de gjort det siden folk bosatte seg i USA. I tillegg finnes det få indikasjoner på at en innstramming vil hjelpe, sa Snoen til Dagbladet.