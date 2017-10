Siktet i Russland-etterforskningen: Hvitvasket penger og levde en overdådig livsstil

(Dagbladet): Før mangemillionæren Paul Manafort kom inn i Trump-leiren i fjor, hadde han både vært diktator-lobbyist og eks-president-rådgiver.

Det gikk ikke mer enn to måneder før Manafort måtte trekke seg som valgkampsjef for Donald Trump. Årsaken var anklagene han fikk mot seg - anklager han mandag ble siktet for.

Siktelsen omfatter tolv punkter som blant annet dreier seg om sammensvergelse mot USA, hvitvasking av penger og for å ha opptrådt som lobbyist for den prorussiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, uten å registrere dette hos myndighetene.

Sistnevnte var tema da han var i august 2016 trakk seg som valgkampleder.

Penger i utlandet

Ifølge siktelsen skal Manafort og hans forretningsparter Rick Gates ha kontrollert en pengestrøm på opptil 75 millioner doller. Manafort skal også ha hvitvasket for 18 millioner dollar.

Ifølge Reuters brukte han pengene på å investere i eiendommer og skal ha levd en overdådig livsstil ved å bruke sin hemmelige, utenlandske formue.

Manafort skal blant annet ha kjøpt fire Range Rovers og en Marcedes-Benz med sin utenlandske formune for å unngå skatt.

Han skal også ha investert i eiendommer. Millionæren eier i dag eiendommer på Manhatten, Brooklyn, Hamptons, Arlington og i Virginia.

Enorme summer skal han også ha brukt på klær. Ifølge siktelsen skal han ha brukt nesten 850 000 dollar på klesbutikk i New York og over 520 000 dollar på en klesbutikk i Beverly Hills.

Pengene som han brukte på bilene, klærne og eiendommene var plassert i skatteparadiser som Kypros, Saint Vincent og Seychellene, ifølge siktelsen.

Mandag ble også to andre personer siktet i Russland-etterforskningen. Manaforts forretningspartner Rick Gates og en tidligere medarbeider i Donald Trumps valgkampstab, George Papadopolous.

Gates er siktet for de samme punktene som Manafort. Ingen av disse erklærer seg ikke skyldig etter siktelsene.

Begge er plassert i husarrest og har fått passene sine inndratt, og kausjonen er satt til henholdsvis 10 millioner doller og 5 millioner dollar.

Sentral figur

Manafort har vært en sentral figur i spesialetterforsker Robert Mullers Russland-etterforskningen, som siden mai har etterforsket Trump-kampanjen mulige samarbeid med Russland om å påvirke det amerikanske presidentvalget.

I midten av oktober ble det kjent at FBI avlyttet Manafort over en lengre periode, både før og etter det amerikanske presidentvalget. I juli aksjonerte FBI mot hjemmet hans, der de blant annet beslagla dokumenter. Samme dag forklarte Manafort seg for etterforskere bak lukkede dører i Senatet om hans mye omtalte møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja.

Da Manafort jobbet for Janukovitsj skal selskapet hans ha fått utbetalt over 140 millioner kroner av det ukrainske Regionspartiet, skrev Washington Post i juni i år.

Tilbød private samtaler

Siktelsen mot Paul Manafort kommer en måned etter Washington Posts artikkel om at han skal ha tilbudt den russiske milliardæren Oleg Deripaska private samtaler om det amerikanske valget.

Deripaska har nære forbindelser til den russiske regjeringen og president Vladimir Putin, og Manafort kontaktet den styrtrike russeren to uker før Trump ble valgt til republikanernes presidentkandidat. Ifølge Washington Post mener etterforskere at e-postene åpnet for å fremme russiske interesser i USA.

I flere av e-postene skal Manafort ha skrevet til Konstantin Kilimnik, en rådgiver til Deripaska, der Manafort skal han ha snakket om en person som «ga deg den største krukka med svart kaviar (Belugakvaiar, verdens mest eksklusive kaviar) for flere år siden». En etterforsker tror at dette kan være en kode for Deripaska. Mennene som sendte mail til hverandre, ble enig om å møtes i New York for å snakke om den «lange kaviar-historien», skrev Washington Post i oktober.

Diktator-lobbyist

Manafort har lang fartstid i både amerikansk og russisk/ukrainsk politikk. Han var rådgiver i presidentvalgkampen for republikanerne Gerald Ford, Ronald Reagan og far og sønn Bush.

I mars ble det kjent at Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser i 2005, da han tok på seg et oppdrag for den russiske milliardæren Oleg Deripaska. Oppdraget dreide seg om å fremme Putins interesser i USA og Europa.

I tillegg har Manafort tidligere drevet lobbyvirksomhet for eksdiktator Ferdinand Marcos på Filippinene, tidligere Somalia-diktator Siad Barre og tidligere Kongo-diktator Mobutu Sese Seko, samt USA-støttede opprørsledere som Jonas Savimbi i Angola.