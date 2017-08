Siv Jensen: -Jeg er stolt av Sylvi

(Dagbladet): Stockholms byrådsleder mener innvandringsminister Sylvi Listhaug burde be om unnskyldning for å ha spredd usannheter og den svenske migrasjonsministeren avlyste møtet med Frp-politikeren fordi hun ikke ville bli brukt i en valgkamp. Erna Solberg beskrev det hele som leit.

Men fra sin partileder Siv Jensen får hun full støtte.

- Jeg er stolt av Sylvi, og alle andre som står på for å drive valgkamp. Vi vinner valg gjennom å være et lag, sa Siv Jensen da hun ble spurt om hva hun syntes om Listhaugs Sverige-besøk i Dagbladets valgstudio i dag.

- Vi har turt å sette integrering og innvandring på dagsorden, mens de andre vil diskutere alt annet enn sak, sier hun.

Ingen unnskyldning til Sverige

- Må en norsk innvandringsminister dra til Sverige for å vise hvor ille det kan gå? Sylvi Listhaug visste utmerket godt hva hun gjorde, da hun dro til Sverige med hele pressen på slep, sa Dagbladets kommentator Marie Simonsen.

- Jeg tror dere veldig velvillig ble med for å se hva som skjedde. Poenget er å illustrere en del av utfordringene vi kan stå overfor dersom vi ikke sikrer en god integreringspolitikk, sier Jensen og understreker at det er mye som fungerer bra i norsk integreringspolitikk.

Stockholms byrådsleder krever unnskyldning fra Sylvi Listhaug. Har du en unnskyldning å komme med på hennes vegne?

- Nei, jeg mener det er viktig å sette søkelys på hvordan disse tingene fungerer i vårt naboland. Det er altså Sverige, det er rett over grensen, sier Jensen.

- Ulikt klima

- Men svenske myndigheter kjenner seg ikke igjen i det bildet som Listhaug har tegnet?

- Jeg opplever at debattklimaet i Norge og Sverige er veldig ulikt. I Norge har vi turt å diskutere disse spørsmålene i mange år, fordi Fremskrittspartiet har turt å ta debatten. I Sverige gjør man det ikke. Det betyr ikke at problemene blir borte, tvert imot. Jeg mener man skal ta innbyggerne sine på alvor. Vi skal diskutere disse tingene, sa Jensen.

Sveriges statsminister Stafan Löfven sier til VG nå at det var riktig av hans minister å avlyse møtet med Listhaug.

Jensen sier hun ikke har sett dette og vil derfor ikke kommentere utsagnet.

På spørsmål om hva hun synes om at den svenske ministeren ikke ville møte Listhaug svarer hun at det er et valg den svenske ministeren må ta.

Ifølge Jensen er samarbeidet med Høyre fortsatt godt, til tross for støyen de siste dagene.

- Samarbeidet mellom Høyre og Frp er veldig godt. Vi har gjort mye og fått til mye sammen, sier hun.

Står ved ultimatum

I intervjuet i dag ble det også klart at Jensen ikke firer på Frps ultimatum.

- Forrige valg ble det som det ble, fordi du sa at Frp aldri vil støtte en regjering dere ikke er en del av. Står det ultimatumet ved lag?

- Ja, svarer Jensen før hun følger opp:- Vi vil aldri støtte en regjering vi er ikke er en del av.