«Siv Jensen har rett til å si hva hun mener» ... Men ett sted går grensa

(Dagbladet): SSB-direktør Christine Meyer mener Statistisk sentralbyrå (SSB) ble presset av Jensen, og sier at hun frykter for byråets uavhengighet.

- Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB er eieren sin skyld, sa Meyer under dagens allmøte i SSB, ifølge NRK.

Under en pressekonferanse klokka 12.30 i dag gjorde hun det klart at hun er «bekymret for SSBs uavhengighet», etter de siste ukers hendelser.

- SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk. Alle endringer jeg har initiert har vært forankret hos styret og hos eier.

Meyer sa at departementet ikke på noe tidspunkt, før hennes møte med finansministeren 30. oktober, hadde bedt henne om å stoppe prosessen. Før hun fulgte opp med krass kritikk av Siv Jensen:

- Det er vanskelig å forstå hvorfor finansministeren som er opptatt av omstilling og effektivisering i offentlig sektor, ikke ønsker at SSB skal levere på bestillingen i tildelingsbrevet. Jeg opplever også at SSB er blitt presset på innvandringsfeltet, sier hun, og viser at det er blitt framstilt som om SSB driver politisk sensur av rapporten til forskeren Erling Holmøy.

- Kan si hva hun mener

Professor emeritus Erik Boe ved Universitetet i Oslo er ekspert i forvaltningsrett. Han fastslo i et intervju med DN at SSB ifølge statistikkloven er et uavhengig organ i faglige spørsmål. Byrået kan derfor ikke formelt instrueres av finansdepartementet.

- Hvor alvorlig er det at finansministeren ifølge Meyer skal ha utøvd politisk press mot SSB?

- Det kommer helt an på hva som er blitt sagt fra finansministeren side, sier han til Dagbladet og legger til:

- Det finansdepartementet kan gjøre, er å instruere i organisatoriske spørsmål - som for eksempel hvor kontorene deres skal ligge, sier han.

Boe mener den rettslige siden av den pågående debatten er enkel:

- Finansministeren kan ikke gi rettslige pålegg til SSB. Det betyr ikke at finansministeren ikke kan gi beskjed om hva departementet ønsker fra SSB. Selvfølgelig kan politikere gi uttrykk for hva de mener, sier han.

Vanskelig grense

Boe sier at det først blir problematisk dersom beskjeden blir gitt i en form som gjør at den som får høre budskapet nødvendigvis må oppfatte det som en instruks kledd i pene former.

- Jeg vet ikke hva Siv Jensen har sagt i møte med SSB-direktøren. Derfor kan jeg heller ikke si om Siv Jensen gikk for langt. Det jeg kan si er at finansministeren ikke har noen formell instruksjonsmyndighet. Men hun har rett til å si hva hun mener, så sant det blir oppfattet som et ønske og ikke en instruks.

Denne grensen kan være vanskelig å definere.

- Det er umulig å si. Det kommer helt an på hvordan man ordlegger seg. En klok politiker vil gjøre det klart at «jeg synes det ville vært fint om dere gjorde slik, men jeg kan selvfølgelig ikke bestemme det». Da er det et personlig politisk ønske, men ikke et direktiv, sier han og kommer samtidig med et eksempel på en motsatt ytterlighet:

«Det vil være vanskelig for oss i departementet å opprettholde en slik avstand til SSB som vi har gjort til nå, med mindre dere gjør slik og slik».

- Et sted går grensa

- Et sted mellom der går det en grense. Men så lenge man ikke vet nøyaktig hva Jensen har sagt og hvordan SSB-direktøren har opplevd dette, så er det ikke mulig for meg som en utenforstående tredjeperson å si om man har gått over denne grensa.

Meyer hevder at finansdepartementet var for den store omstillingsprosessen som hun selv har frontet som leder. Dette helt fram til to uker siden.

- Når vår eier velger på et kritisk tidspunkt i omstillingsprosessen å backe ut, og sår tvil om vi har støtte fra vår eier, så blir det kritisk for SSB, sa Meyer, ifølge NRK.

Meyer avviste også i dag at hun er ferdig i jobben.

- Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer.

Siv Jensen uttaler seg om saken på en pressekonferanse i Finansdepartementet klokka 14.30. Du kan følge utviklingen direkte på Dagbladet.no.

Fakta om SSB-bråket Et planlagt møte mellom SSB-sjef Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå og finansminister Siv Jensen (Frp) fredag morgen ble avlyst. Ifølge Meyer var årsaken at hun ikke fikk ta med seg advokat Dag Steinfeld som rådgiver i møtet med finansministeren.





Meyer møtte i stedet administrativ ledelse i Finansdepartementet. Til mediene sier SSB-sjefen at hun ikke har fått varsel om oppsigelse og at hun ikke er «ferdig i jobben». Flere medier meldte torsdag at Meyer ville gå av.





Bakgrunnen for hele striden er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.





Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876. Striden står dels mellom ulike fagmiljøer. Der enkelte uttrykker et ønske om at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, vil andre heller vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.





Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.





Kritikk er også rettet mot Christine Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.





Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vekket bekymring i regjeringspartiet Frp og fått flere til å stille spørsmål ved SSB-sjefens objektivitet og integritet. Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge. At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet.



(Kilde: NTB, Aftenposten)