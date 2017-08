Sju år gamle Julian savnet etter terroren i Barcelona

(Dagbladet): Sju år gamle Julian Alessandro Cadman fra Australia er savnet etter terrorangrepet i Barcelona i går.

Julians bestefar, Tony Cadman, skriver på Facebook, at guttens mor ligger på sykehus med alvorlige skader.

- Vi er bekymret

Sju år gamle Julian og mora skal ha kommet bort fra hverandre da varebilen meide ned fotgjengere.

Flere av Julians slektninger deler nå bilde av sjuåringen på Facebook i håp om å klare å lokalisere ham.

Ifølge Australias utenriksminister Julie Bishop er fire australiere skadd, i tillegg til at en er savnet, sju år gamle Julian Alessandro Cadman.

- Vi er bekymret, men jobber hardt sammen med myndighetene for å finne australieren som ikke er gjort rede for, sier Bishop, ifølge The Guardian.

Så langt er 13 personer bekreftet drept etter terrorangrepet i Las Ramblas i Barcelona. Over 100 er skadd, hvor 15 av dem alvorlig.

Blant de drepte er det minst ett barn. Lokale medier skriver at en treåring er bekreftet drepte. Barnet ble fraktet til San Pau-sykehuset, men livet sto ikke til å redde.

Tre tyskere og en belgier er foreløpig identifisert og bekreftet døde.

24 land

Fredag morgen opplyste katalanske myndigheter at de drepte og skadde etter terrorangrepet i Barcelona er fra 24 forskjellige land - blant dem:

Frankrike, Tyskland, Spania, Nederland, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungarn, Peru, Romania, Irland, Hellas, Cuba, Makedonia, Kina, Italia og Algeria.

- Vi har ingen indikasjoner på at noen nordmenn er skadd eller drept i angrepene i Spania, sa Ane Lunde, pressevakt ved UD til Dagbladet fredag morgen.

Ifølge Kinas utenriksdepartement skal også to personer fra Taiwan ha blitt alvorlig skadd i angrepet i Barcelona, melder The Guardian.

«Jihadist-angrep»

Det var like etter klokka fem torsdag ettermiddag at de første meldingene om at en varbil hadde kjørt inn i en folkemengde i den travle hovedgata La Rambla, i den spanske byen Barcelona.

Tre personer er så langt pågrepet i forbindelse med terrorangrepet. På en pressekonferanse torsdag kveld omtalte Spanias statsminister Mariano Rajoy hendelsen som et «jihadist-angrep».

Islamistgruppen IS sier på sitt propagandanettsted at de er ansvarlige for angrepet i Barcelona.

Rundt klokka 01.30 natt til fredag ble det meldt om et nytt angrep, denne gang i byen Cambrils, om lag ti mil sør for Barcelona, der en bil kjørte på fotgjengere i en gågate.

Minst seks personer ble skadd, hvorav tre av dem politibetjenter. En kvinne ble knivstukket av en av gjerningspersonene.

Fem antatte terrorister ble skutt og drept av politiet i forbindelse med angrepet.

Samtlige bar falske bombebelter.

Saken oppdateres