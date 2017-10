Skagen-gründere kan tjene 1,1 mrd. hver

(Finansavisen.no): - Det har vært en litt uavklart eiersituasjon i Skagen Fondene, og vi har nå fått en løsning på dette, sa adm. direktør Øyvind Schanke i Skagen Fondene under gårsdagens pressekonferanse, der han informerte om salget av fondsforvaltningsselskapet til Storebrand.

Dermed er en frierperiode på tre år over for fondsforvalteren, som siden høsten 2014 har forsøkt å få en ny eierstruktur på plass. Da varslet de tre gründerne Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø at de ønsket å finne nye eiere til selskapet.

- Det har viktig for nåværende eiere å finne et godt hjem, sier Schanke til Finansavisen.

Milliardbonus

I første omgang får eierne 1,6 milliarder kroner fra Storebrand, der 75 prosent betales i nyutstedte Storebrand-aksjer med bindingstid mens resten betales i kontanter. Men avtalen kan være verdt mye mer.

Det er også et tilleggsvederlag på 371 millioner kroner basert på utviklingen i selskapet, fordelt på tre år. I tillegg kommer er et resultathonorar på 1,5 milliarder kroner i potten, som utbetales over fem år hvis fondene oppnår meravkastning sammenlignet med referanseindekser, skriver avisen.

Hvis alt går i riktig retning, betyr dette til sammen 3,5 milliarder kroner til eierne i Skagen Fondene. De tre gründerne blir naturlig nok sittende igjen med det meste. Stensrud og Veen, som har eierandeler på rundt 32 prosent hver, kan ende opp med cirka 1,1 milliarder. Westbø med sine 21 prosent kan tjene 735 millioner.

