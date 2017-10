(Dagbladet): I helga er det ventet mye snø og kraftig vind i Sør-Norge. Meteorologisk institutt advarer med en rekke OBS-varsler om vanskelige kjøreforhold og kulingvarsel for helga.

- Det blir vanskelige forhold og vanskelig å ferdes i fjellet i helga, sier vakthavende meteorolog Geir Bøyen til Dagbladet.

Han mener at å melde om snøstorm ville være en liten overdrivelse, men bekrefter at det blir mye vind og i fjellet må man regne med mye snø lørdag og spesielt søndag.

- Fjellstrøkene som grenser mot Møre og Romsdal og Trøndelag får nok de verste forholdene. En periode lørdag kveld og natt til søndag blir det vanskelige forhold i fjellområdene i sør også. Dovrefjell, Trollheimen og andre fjellstrøk i det nordlige området får dårlige forhold hele helga, sier Bøyen.

1 000 uten strøm

Det har vært kraftig vind på Sørlandet natt til lørdag, og ifølge Fædrelandsvennen har 1 082 husstander i Agder-fylkene vært uten strøm i morgentimene.

- Det er massive krefter som har pågått i natt, sier pressekontakt i Agder Energi, Yvonne Ødegård til avisa.

Hun opplyser at grunnen til strømbruddet trolig kan være trær som har falt over strømlinjer.

For rundt 700 skal strømmen være tilbake nå.

Det er ventet stiv kuling utsatte steder og snø over 1000 meter på Sørlandet, skriver NRK.

- Mer nedbør enn opphold.

Sterk vind flere steder i #SørNorge i løpet av helga. Full storm utsatte steder i #FjelletiSørNorge i kveld og frem til i morgen formiddag. pic.twitter.com/LLFb60GWG2 — Meteorologene (@Meteorologene) October 27, 2017

Ifølge meteorolog Bøyen ventes mye nedbør det nærmeste døgnet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

- I fjellet der kommer det som snø, men man må nok opp 700–800 meter. Søndag derimot, da ser det ut til at det kommer snø nesten helt ned til lavlandet, sier Bøyen til Dagbladet.

Det kan komme opp mot en halv meter snø i disse fjellområdene i løpet av helga.

- Det som er bra er at dette ikke er sammenhengende snøvær, men bygevær, dermed vil det snø av og på. Det skal sies at det blir nok mer nedbør enn oppholdsvær, forklarer Bøyen.

Kaldere i hele landet

Hele landet får lavere temperaturer i helga. I fjellet vil det være minusgrader i løpet av lørdagen og resten av helga. I Sør-Norges lavland blir det vil det ligge på seks–sju grader lørdag og det vil gå gradvis ned til to grader søndag.

Østlandet vil ligge på rundt 11–12 grader lørdag og litt kaldere søndag.

I Nord-Norge blir det gradvis kaldere jo lenger nord man kommer, men størsteparten vil få en temperatur på rundt null grader søndag. Det blir også mye snø i Nord-Norge, også i lavlandet.

- Troms og Vest-Finnmark vil også oppleve mye snø, det kan fort komme 10–20 centimeter snø her, sier Bøyen.

Det blir mye vær i #Norge til helgen. Hold deg oppdatert på https://t.co/WegbdgghZp pic.twitter.com/zENwYjqk44 — Meteorologene (@Meteorologene) 27. oktober 2017

Vinterdekk som teller

- De som skal kjøre over fjelloverganger i områder hvor det er meldt dårlig vær, bør sørge for å ha nok drivstoff på bilen og gode dekk, sier Tomas Eriksen fra Vegtrafikksentralen.

Ifølge Eriksen er det kun vinterdekk som teller, om du skal over fjellet i helga.

- Har du sommerdekk, bør du definitivt la bilen stå, sier han til Dagbladet.

Ifølge Statens vegvesen er piggdekk tillatt etter 31. oktober. Unntaket er i Nordland, Troms og Finnmark, hvor piggdekk kan benyttes etter 15. oktober.

Du kan bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom føret krever det.

Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Utfordrende kjøreforhold

Dårlig vær og dårlig sikt medfører utfordrende kjøreforhold, og det kan gjøre at turen tar litt lengre tid enn planlagt. Dette er det viktig å være oppmerksom på.

- Da er det muligheter for kolonnekjøring og veier kan bli stengt på kort varsel. Man må ta høyde for det når man planlegger turen sin.

Dårlig vær på fjellet, men de frivillige imponerer igjen. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) October 27, 2017

Det kan lønne seg å ha med ekstra godt med klær lett tilgjengelig i bil, og å ha med ekstra mat og drikke i tilfelle kolonnekø.

Eriksen anbefaler å følge nøye med på værmelding og på vegvesen.no om man har tenkt seg på fjelltur.

Veier kan stenges

Fylkesvei 63 og fylkesvei 51 over Valdresflya er strengt på grunn av været. Ellers har ikke været hatt store konsekvenser foreløpig.

Det forventes at flere veier kan stenges i løpet av helga.

- Vi kan håpe at vi slipper unna, men det kan forventes at det skjer. Det er vanskelig å si noe om hvilke veier, men det er rett og slett meldt dårlig og da kan det bli ugreit for dem som skal over fjellet.

Det meldes om vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge fra i kveld. Oppdaterte vegmeldinger finnes på https://t.co/Ofayi5gC0j. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 27. oktober 2017



Fare for snøskred

Mye snø og kraftig vind betyr også at faren for snøskred øker i fjellet på Vestlandet og i Nordland.

Ifølge et varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er det særlig Nordvestlandet som får mye nedbør.

- I løpet av helga kan det komme 50–70 mm nedbør som kommer som snø i høyden, skriver NVE.

Den daglige snøskredvarslingen starter først 1. desember, men fra 23. oktober begynte ordningen med overvåkende snøskredvakt som sender ut varsling i spesielle tilfeller, skriver NTB.

NVE har følgende oppfordring til de som skal ut på tur i fjellet:

- Det er viktig at de som ferdes i fjellet, gjør gode vurderinger, og vær obs på at forholdene kan endre seg til full vinter i løpet av kort tid.

Snøskredvarslingen kan følges på varsom.no.