- Skal møtes for å sparke Mugabe i dag

(NTB/Dagbladet): Zimbabwes regjeringsparti Zanu-PF planlegger å avsette president Robert Mugabe (93), ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået refererer til en ikke navngitt sentralt plassert kilde i partiet som sier at de skal holde et møte om diktatorens framtid i dag.

- Det er ingen vei tilbake. Hvis han er sta, kan vi sørge for at han får sparken på søndag, sier kilden til Reuters.

Satt i husarrest

Mugabe ble satt i husarrest onsdag, men er nå i samtaler med Zimbabwes militære ledere om landets framtid.

Disse melder at flere av Mugabes allierte nå er pågrepet.

Det er første gang militæret kommer med en offisiell uttalelse etter at hæren grep makten og plasserte Mugabe i husarrest for to dager siden.

Slo til mot «kriminelle»

Mugabe nekter fortsatt å gå av, ifølge BBC.

Uttalelsen ble fredag både publisert i avisen Herald, som er et talerør for regjeringen, og på statlig fjernsyn. Militæret lover å gi landet informasjon om resultatet av samtalene med Mugabe så raskt som mulig.

Det fastslås også at det er gjort betydelige framskritt i operasjonen mot det som blir omtalt som «kriminelle» i kretsen rundt Mugabe.

Presidentkona forsvant

Hvor presidentkona Grace Mugabe (52) befinner seg, er imidlertid uklart.

Hennes planlagte innsettelse som visepresident skal ifølge flere eksperter ha vært en sentral motivasjon for militærets inngripen.

- Da hun overbeviste sin mann om å skvise ut Emmerson Mnangagwa (visepresident som ble avsatt tidligere denne måneden red. anm.), rokket hun ved maktbalansen i regimet. Det dreier seg om personlige ambisjoner, og ikke noen større politiske visjoner, forklarte Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), onsdag.