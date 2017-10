Skandalestatsminister lot seg ikke stoppe: - Partiet hans vinner uansett

(Dagbladet): Selvstendighetspartiet fikk 25 prosent av stemmene, mens Venstrebevegelsen – de grønne fikk 17 prosents oppslutning.

Sammenlagt ble det en knapp seier for partiene som er aktuelle for et regjeringssamarbeid på venstresiden, viser de endelige resultatene ifølge nyhetsbyrået TT. Det melder NTB.

Stemmelokalene på Island stengte ved midnatt. Søndag morgen klokka 10.00 var i overkant av 195 900 stemmer talt, og de foreløpige tallene tydet allerede da på at den sittende statsministeren, Bjarni Benediktssons parti, fortsatt var landets største.

En oversikt fra Iceland Monitor viste at Selvstendighetspartiet hadde en oppslutning på om lag 25 prosent av stemmene. Benediktssons parti hadde gått ned 4,5 prosent siden sist valg, som vil si at partiet mistet Lys framtids fem seter i Alltinget.

- På tross av at Selvstendighetspartiet tapte fem mandater under valgkampen, har partiets velgerskare vært utrolig lojal, sier Jon Vidar Sigurdsson, professor i historie ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.

- Det spiller nesten ingen rolle hva de gjør, for de ville vunnet uansett hva de hadde gjort. Det ser vi at har skjedd igjen og igjen. Diskusjonen med statsministerens finans har heller ikke hatt noe å si for partiet. At de klarte å sette en stopper for at diskusjonen skulle fortsette i mediene var et grovt overtramp mot ytringsfriheten, fortsetter han.

Grunnen til at de mister partiets seter er at Lys framtid avsluttet samarbeidet med Selvstendighetspartiet fordi de «brøt tilliten mellom dem».

Lys framtid trakk seg fra regjeringen etter å ha anklaget den konservative statsministeren for å ha forsøkt å skjule at faren hans hjalp en mann dømt for gjentatte overgrep mot sin fem år gamle stedatter å få renvasket rullebladet.

Benediktsson oppløste regjeringen og skrev ut nyvalg som følge av at Lys framtid trakk seg fra regjeringen. Det skriver The Guardian.

Islenderne raste ifølge CNN over saken, og beskyldte regjeringen for å feie saken under et teppe da de nektet å avsløre hvem som hadde skrevet anbefalingsbrevet.

Lojal følgerskare

Sigurdsson sier at det ikke finnes noen forklaring på hvorfor islendingene er så lojale overfor partiet.

- Det overrasker meg ikke i det hele tatt. Velgerskaren som lar seg ikke rokke ved. Det må riktignok tilføyes at partiet aldri har hatt færre mandater. Det er landets største parti fremdeles, men de har mistet fem mandater, og det er ikke noen tvil om at det er en krise for dem.

- Har skandalene hatt noe å si for antallet stemmer de har fått?

- Jeg tror det har påvirket stemmegivningen, men de hadde nok mistet enda flere mandater om avisene hadde fått følge opp diskusjonene rundt statsministerens handlinger. Det er et problem i et demokratisk samfunn at det går an på stoppe en sånn debatt, og jeg er ikke sikker på at ingen norsk avis hadde latt seg kneble på denne måten.

Les også: Islandsk presse knebles: Får ikke omtale statsministerens omstridte aksjesalg

På tross av nedgangen, forble statsministerens parti derfor større enn opposisjonspartiet, Venstrebevegelsen – de grønne, som har fått 17 prosent av stemmene.

Venstrebevegelsen – de grønne og deres potensielle samarbeidspartnere, Piratpartiet, var ifølge The Guardian forventet å få majoriteten av stemmene, med 29 seter i Alltinget. De fikk kun fått 17.

Andre valg på ett år

Gårsdagens valg var Islands andre på under ett år. I fjor tvang den daværende statsministerens, Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, skatteskandale ham til å gå av som statsminister.

Nyvalget ble krevd som følge av avsløringen i Panama Papers om at Gunnlaugsson og kona hadde et selskap som var registrert i et skatteparadis.