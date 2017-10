Skar opp taket mens sjåføren sov. Stjal varer for 150 000 kroner

(Dagbladet): Natt til torsdag forrige uke kontrollerte politiet i Follo en bil ved Kveldroveien i Ås kommune.

- Det var en mann i bilen, men ikke noe kriminelt ble avdekket, skriver Follo-politiet på Facebook.

Seinere samme natt stoppet imidlertid UP samme bil, denne gangen på vei sørover på E6.

- I bagasjerommet ble det nå funnet diverse datamaskiner i originalpakning og en eske full av mobiltelefoner. I tillegg fant de en avbitertang, skriver politiet.

Hull i taket

Politiet skriver at de ikke hadde noen tyverianmeldelser som passet til beskrivelsen av varene, men at forklaringen til de tre i bilen var såpass lite troverdig at de ble pågrepet.

En av de pågrepne var i besittelse av en helt ny iphone.

Morgenen etter, torsdag formiddag, våknet en lastebilsjåfør i traileren sin på Kveldroveien, opplyser politiet.

- Han ante fred og ingen fare og startet dagens varelevering. Da han åpnet lastebilen for å levere varer på Elkjøp på Hadeland, ble han smertelig klar over at traileren hadde blitt rundstjålet.

- Det var skåret hull i taket, og totalt var varer for 150 000 kroner borte, ifølge politiet.

Pågrepet

Ifølge politiet antok sjåføren at tyveriet måtte ha skjedd mens han lå og sov i traileren parkert på Kveldroveien den natta.

- Dette er mobile vinningskriminelle som vi antar at har utført tyveriet på relativt kort tid, sier politioverbetjent Svein Brage Husdal ved Follo-politiet til Dagbladet.

Ifølge Follo-politiet hører det med til historien at emballasjen til den samme iphonen som en av de pågrepne i bilen hadde, lå igjen i lasterommet på traileren.

- Alle varer kom til rette. Fredag ble alle tre varetektsfengslet i fire uker og vi anser saken som oppklart, skriver politiet.

Nær grensa

Politioverbetjent Husdal sier til Dagbladet at de er fornøyd med å ha avdekket tyveriet så kort tid etter ugjerningen.

Han forteller at alle de tre siktede er albanere, i 20- og 30-åra.

- Vi vet ikke hvor lenge de hadde til hensikt å være i landet. Da vi stoppet dem befant de seg på E6, en drøy time fra grensa til Sverige. Hadde de passert grensa ville det raskt blitt vanskeligere å få tatt dem, sier Husdal.

Nekter straffskyld

To av de tre varetektsfengslede mennene nekter straffskyld, opplyser politioverbetjent Svein Brage Husdal til Dagbladet.

Advokat for den tredje siktede, Thomas Nordtvedt, forteller at hans klient har fortalt at han var fører av bilen som politiet stoppet, og at han har erkjent straffskyld eller medvirkning for å ha oppbevart datamaskiner og mobiltelefoner merket Elkjøp.

- Utover det har han ikke forklart seg noe om hendelsen, eller hvordan det hadde seg at han befant seg i bilen, sier Nordtvedt til Dagbladet.