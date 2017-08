Skjerper kravene til Erna og Jonas

(Dagbladet): KrF-leder Knut Arild Hareide har allerede lansert fem krav, som vil bety noe i spørsmålet om hvem partiet velger å samarbeide med etter valget.

Nå konkretiserer KrF kravlista, samtidig som de stiller fire helt nye konkrete krav til potensielle samarbeidspartnere.

Denne uka lanserte partiet fire punkter for å bekjempe barnefattigdommen i Norge.

- Dette er kjempetydelige krav for oss inn i enhver samtale vi skal ha etter valget, og samme hvem vi møter, tror jeg de vil oppleve at det er ting det er riktig for Norge å prioritere, sier KrF-lederen til Dagbladet.

Han har allerede varslet at KrF vil stille krav om en økning av barnetrygda.

- Barnetrygden har en utjevnende effekt, og vil gi et særlig løft for de fattige familiene. Den har stått stille i 20 år, også mens vi var i regjering. Nå må vi bryte med det Gro, Bondevik, Stoltenberg og Solberg har gjort, og få en ny retning. Skal vi gå løs på barnefattigdommen er det et av tiltakene som virker, sier KrF-lederen.

Lista inkluderer ellers:

Styrking av leie-før-eie-ordningen i norske kommuner

Fjerning av botidskravet for kontantstøtten med samtidig krav om språkopplæring

Øke engangsstøtte for foreldre uten jobb/studenter ytterligere, til en løpende ytelse på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp

Krav om videreført støtte til ferie og fritidstilbud for lavinntektsfamilier.

Alle sakene er kjent KrF-politikk, men er aldri blitt konkretisert ned i en prioritert liste på denne måten.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener barnefattigdommen i Norge nå må tas på alvor.



Han har advart sine borgerlige samarbeidspartier med at tiden for store skattelettelser er over, og at det i stedet må satses på norsk velferd.

- Vi går ikke til valg på skattelettelser, dette er tingene vi er opptatt av å prioritere. Vi har vært med på skattelettelser som vi ser har hjulpet på, og fått sysselsettingen i Norge i riktig retning, men barnefattigdommen går ikke i riktig retning, sier Hareide.

SSB-tall viser at antallet fattige barn i Norge har eksplodert.

I 2015 vokste en av ti norske barn opp i relativ fattigdom, altså det som blir definert som en husholdning med vedvarende lavinntekt.

Det er nesten en fordobling siden 2003.

- Tror du ikke en kravliste som dette er enklere å få gjennom hos en rødgrønn regjering?

- Det er veldig vanskelig å si. Det jeg kan si er at dette kommer til å være noe av det vi kommer til å prioritere, sier Hareide.

KrFs punkter om barnefattigdommen, er en slags utdyping av partiets fem hovedkrav, som ble presentert i Vårt Land for drøyt to uker siden.

Senterpartiet har markert sin støtte til alle KrFs krav så langt.

- Hvorfor ikke bare alliere seg med Sp og legge ordentlig press på Ap i alt som omhandler familiepolitikk nå?

- Vi ser at det er mye felles med Sp og KrF, men noe av styrken i samarbeidet med Høyre, er at de har vært gode på å se hva som er viktig for KrF. Det er også litt av bakgrunnen for at vi har sagt at vi helst vil ha en sentrum-Høyre-regjering, så Erna Solberg bør lytte til kravene og lese Dagbladet nøye, kvitterer Hareide.