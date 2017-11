Skjønner ikke noe av Trumps snuoperasjon

(Dagbladet): Den tilsynelatende evige sabelraslingen mellom Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og USAs president Donald Trump har roet seg betraktelig i forbindelse med sistnevntes pågående Asia-turné.

Trump har tidligere gjentatte ganger truet med bruk av militærmakt, dersom Kim Jong-un ikke skrinlegger regimets programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende missiler.

Tirsdag kom imidlertid Trump med en overraskende håndsrekning til den nordkoreanske lederen, da han oppfordret Nord-Korea til å «gjøre det som er rett».

- Det gir virkelig mening for Nord-Korea å sette seg ned ved forhandlingsbordet, så vi kan komme fram til en avtale, sa Trump under en felles pressekonferanse med Sør-Koreas president Moon Jae-in i Seoul tirsdag.

- Truer millioner

Han sa samtidig at de hadde gjort «stor framgang», uten at han presiserte hva han mente med nettopp det.

Den amerikanske presidenten hadde likevel ikke lagt trusselretorikken helt bak seg, da han understreket:

- USA er forberedt på å forsvare seg selv og sine allierte ved å bruke alle våre militære kapasiteter, dersom det blir nødvendig, sa Trump og gjentok dermed en krigsadvarsel han har kommet med flere ganger tidligere.

Han viste også til Nord-Koreas seineste atomprøvesprengning i september og regimets stadige missiloppskytninger, og understreket at de utgjorde en trussel mot folk over hele verden.

- Vi vil sammen konfrontere regimet og stoppe den nordkoreanske diktatoren fra å true millioner av uskyldige liv. Han (Kim Jong-un) truer millioner av uskyldige liv, sa Trump.

Helomvending

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson tidligere i år forsøkte å opprette kontakt med Nord-Korea for å undersøke om regimet kunne være villig til å forhandle om å gi opp atomvåpenprogrammet, svarte Trump at slike forhandlinger er bortkastet tid.

- Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, skrev Trump på Twitter for litt over én måned siden.

At Trump nå tilsynelatende gjør en helomvending, og inviterer Kim Jong-un til forhandlingsbordet går derfor ikke upåaktet hen.

- Han sender ut blandede signaler. Han sier at det er oppnådd framgang men vil ikke spesifisere hva det betyr. Det er derfor ikke lett å bli klok på hva Trump egentlig mener eller tenker, sier Svein Melby, USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier, til Dagbladet.

Rekordlav oppslutning

Snuoperasjonen kommer omtrent samtidig som at nye tall viser at presidenten sliter med rekordlav oppslutning.

Onsdag har det gått ett år siden Trump vant presidentvalget i USA. Samtidig viser en fersk meningsmåling gjennomført på vegne av The Washington Post og ABC News at bare 37 prosent av amerikanerne synes presidenten har gjort en god jobb. Hele 59 prosent er misfornøyd.

Trump har dermed enda mindre støtte enn Bill Clinton hadde i 1993.

- Trumps presidentskap kan se ut til å følge den vanlige presidentmodellen, men baklengs, sier Yuval Levin, redaktør i det konservative tidsskriftet National Affairs, ifølge NTB.

- Det vanlige mønsteret er at man er produktiv det første året som president, og deretter går det over i en jevn, nedadgående kurve med utmattelse, inkompetanse og skandale. Trumps første år ser ut som det åttende året hos de siste presidentene. Starten hans var trolig verre enn det slutten kommer til å bli, sier Levin.

- Utålmodig

Selv om Melby mener at det er oppsiktsvekkende at Trump nå ber Nord-Korea om å komme til forhandlingsbordet, understreker han at den amerikanske presidenten nettopp har sagt at tiden for strategisk tålmodighet er over.

Han er imidlertid usikker på om det er Sør-Koreas president, Moon Jae-in, som har fått Trump til å dempe retorikken overfor Nord-Korea.

- Jeg tviler på at dette er Trumps forsøk på et finurlig eller subtilt diplomatisk spill, men man kan heller ikke utelukke det. Trump har vist at han ikke har tålmodighet til å få støtte fra resten av verden og han har gjort uforutsigbarhet til et nøkkelord i all sin politikk, sier han.

Samtidig som Trump lover at USA skal støtte Sør-Korea og deres allierte, har han også landet en «historisk avtale» som sikrer sørkoreansk oppkjøp av amerikansk militærutstyr.

Moon Jae-in sa i sin tale at de to statslederne har kommet fram til en avtale om å forbedre Sør-Koreas forsvarsevne til et nivå man aldri tidligere har sett.