Skjøt og drepte fredet snøleopard. Nå jaktes han selv

(Dagbladet): I 2008 skjøt og drepte den amerikanske troféjegeren Hossein Golabchi, en snøleopard. Nå, nesten ti år seinere, har organisasjonen Tiger Exotic Ranger Awarenes (TERA) startet en underskriftskampanje med mål om å få Golabchi dømt for å ha drept det sjeldne dyret.

Det skriver den danske avisa Ekstra Bladet.

- Kan forsvinne for alltid

Kampanjen, som foregår på nettstedet The Petitionsite, har i skrivende stund fått 124 935 underskrifter. Målet er å nå 130 000 underskrifter.

- La oss jobbe sammen for at denne mannen blir stilt for retten, skriver initiativtakerene på siden for underskriftskampanjen.

Kampanjen ble igangsatt 23. oktober og TERA understreker at det er ulovlig å importere dyret til USA.

- Det er ingen i den vestlige verden som tillater folk å reise inn i Sentral-Asia for å jakte på en snøleopard. Det er ulovlig å eie en og det er ulovlig å importere en inn i USA. Det er slike troféjegere som er ansvarlige for at dyr som dette kan forsvinne for alltid.

Golabchi er opprinnelig fra Iran og er en kjent troféjeger. Ifølge Fox News har han drept flere hundre dyr verden over. Han har også skrevet boka «Obsessed!», hvor han beskriver hvordan det tok han fire år å fullføre jakten på snøleoparden.

Utrydningstruet

Snøleopardens bestand utgjør i dag trolig 3 500-7 000 voksne dyr på verdensbasis. Det sjeldne kattedyrets utbredelsesområde ligger om lag 3 000 meter over havet i det sentrale og sørlige Asia. Nepal har i dag anslagsvis 300-500 snøleoparder i landets nordlige områder.

Menneskelig aktivitet, ulovlig jakt og klimaendringer framheves som årsaker til at bestanden stadig synker.

Kattedyret oppholder seg i høyfjellsområder i følgende tolv land i Sentral-Asia: Afghanistan, Bhutan, Kina, India, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russland, Tadsjikistan og Usbekistan.

I 2015 kom WWF med en rapport om dyret, hvor de slo fast at dyret er svært utrydningstruet.

Ifølge WWF er snøleoparden veldig godt tilpasset livet på høyfjellet og er en kamuflasjemester. En enkelt snøleopard kan ha leveområder på opp til 200 kvadratkilometer.