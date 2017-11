Skrekkvisjonen: Storbyene tas av vannmassene og Vestlandet får svi

(Dagbladet): - Hele byen er borte. Jeg måtte ha flyttet til Tibet, sier Wang Liubin, en innbygger av den kinesiske storbyen Shanghai, til The Guardian.

Den britiske avisa har nettopp vist han hvordan kystmetropolen kommer til å se ut om verdens samlede etterindustrielle oppvarming når 3 grader, ifølge Climate Centrals digitale framtidskart.

Den ideelle organisasjonen regner med at byområder der det i dag bor rundt 275 millioner mennesker kommer til å havne under vann.

Og Shanghai, en storby omtalt som verdens mest utsatte for stigende havvann, er ikke alene om å bli rammet ved tregradersmilepælen.

Her er noen av de andre byene Climate Centrals rapport trekker fram:

Miami - USA

I millionbyen på sørøstkysten av delstaten Florida har flom lenge vært et stort problem.

En av grunnene til dette er et svært raskt stigende havnivå.

En annen er et kraftig tidevann som allerede tidvis overbelaster byens avløpsystem, ifølge BBC.

Det innebærer at mange innbyggere allerede er godt vant med oversvømmelser, og ifølge Climate Central vil det bli verre.

De anslår at områder der det i dag bor 2,7 millioner innbyggere vil bli fullstendig oversvømt.

Samtidig er Miami-Dade, det administrative området Miami tilhører, som helhet svært utsatt.

Ifølge en rapport fra World Resources Institute kan kysteiendommer til en samlet verdi av over 15 milliarder dollar gå tapt i løpet av de neste 15 årene.

Osaka - Japan

Det nest største storbyområdet i Japan har over 19 million millioner innbyggere.

5,2 millioner av disse bor svært utsatt til om verden blir tre grader varmere enn den var ved førindustriell tid, ifølge Climate Central.

- Da jeg flyttet hit, snakket jeg med mine kollegaer om risikoene. Det er derfor jeg alltid har bodd i leiligheter som er i fjerde etasje eller høyere, sier Kaori Akazawa, en av byens innflyttere, til The Guardian.

Samme avis har vist til en rapport fra Union of Concerned Scientists.

Den tar utgangspunkt i at bygninger og infrastrukturer i Osaka verdt over en trillion dollar kan rammes av flom, storm og andre faktorer innen 2070.

«Kostnadene ved å beskytte byer fra det stigende havet kommer også sannsynligvis til å stige. Det samme gjelder reparasjonskostnader som følge av uvær», heter det videre i rapporten.

Rio de Janeiro - Brasil

Ifølge Climate Centrals digitale kart ville 1,8 millioner av Rio de Janeiros innbyggere vært utsatt om verden hadde vært 3 grader varmere enn ved førindustriell tid.

Og berømte strender som Copacabana og Ipanema er ikke alene om å kunne havne under vann. Det samme gjelder Barra de Tijuca - nabolaget som var vertskap for OL 2016.

- Gode gud. Kjære Jesus. Jeg må dra herfra. Reise til USA eller Canada, vitser Sueli Goncalves da The Guardian tar kontakt rett utenfor et av anleggene der den store idrettsbegivenheten fant sted.

Alexandria - Egypt

Egypts nest største by har lenge vært en av landets viktigste havner, samtidig som byen også er kjent for sin mangfoldige historie.

Dette blant annet i form av det verdensberømte biblioteket i Alexandria - et bibliotek som i 2001 var ferdig gjenreist.

Nå stiger havet utenfor det Snøhetta-tegnede bygget, og Climate Central anslår at 3 millioner mennesker kommer til å rammes ved tregradersmilepælen.

- Vannet pleide å flomme innover, og dekke både folk og biler. Derfor har myndighetene satt opp barrierer, sier Hazem Adel, en selger som jobber rett ved betongklossene som stenger for havets bølger, til NPR.

- Kan forhindres

Det digitale kartet til Climate Central presenteres rett før denne månedens klimatoppmøte i Bonn. Det blir arrangert av FN - en organisasjon som nå anslår at verden i 2100 vil være 3,2 grader varmere en ved førindustriell tid.

- Det er dit vi er på vei, men vi kan forhindre at det går så langt. Den grønne omstillingen begynner å gripe om seg. Dersom vi gjennomfører Parisavtalen, og holder oss til den ut århundret så vil temperaturøkningen bli på rundt 2,7 grader - men vi skal helst ned mot 2,5, sier professor Eystein Jansen til Dagbladet.

Da Dagbladet presenterer kartet for klimaforskeren ved Bjerknessenteret og ved Universitetet i Bergen sier han følgende:

- Det er absolutt urovekkende. Vannet vil ikke spre seg jevnt over hele verden når isen smelter. Det blir derfor ikke noen voldsom økning hos oss. Det er områdene lengst fra polene som vil være mest utsatt, og da spesielt de tropiske områdene. Det vil også gå hardt utover Kina, Bangladesh og Nildeltaet i Egypt, mens byer som New York og London også er truet.

Bergen flomutsatt

Men man vil også merke endringer i Norge, ifølge Jansen.

Verst vil det trolig bli for vestlandsbyer langs kysten, som Bergen.

- Vi regner med at havet vil stige med mellom 30 og 80 centimeter i løpet av dette århundret. Området ved bryggen i Bergen er allerede flomutsatt. Før midten av dette århundret forventer vi at kaikanten vil være oversvømt hvert eneste år, sier Jansen om framtidsutstiktene til Vestlandets største by.

Han legger til at det som forskere i dag kaller 200-årsflom eller stormflom, trolig kommer til å overskrides 37 ganger i løpet av de neste 100 åra

Samtidig vil store deler av Norge merke lite til den havøkningen. Oslo er blant stedene som slipper billig unna.

- De fleste deler av Norge stiger ganske bratt opp fra sjøen. Men alle havner, kaiområder og sentrale byområder nær havnivå - særlig på Vestlandet - vil være utsatt. Oslo stiger imidlertid fortsatt etter forrige istid, og vil ikke være like utsatt, sier Eystein Jansen til Dagbladet.