«Skrue»: - Man må være en struts hvis man ikke forstår hvorfor jeg har blitt forsøkt drept

(Dagbladet): Imran «Skrue» Saber (39) forklarte i dag i Oslo tingrett om sommeren 2015, da han ifølge politiet ble forsøkt drept av Nokas-dømte Metkel Betew (39) og tidligere Bandidos-leder Lars Harnes.

- Man må være en struts hvis man ikke forstår hvorfor jeg har blitt forsøkt drept, sier Saber.

Hadde krav

Sikkerheten til Saber var tema under rettssakens dag nummer 25. Som aktor Geir Evanger fortalte i retten, har Saber blitt forsøkt drept tidligere. Saber har, og har hatt, fiender i det kriminelle miljøet i Oslo og på Østlandet. I 2010 ble Saber forsøkt drept på Jordal i Oslo, i tillegg har det blitt skutt mot ei nabodør på en tidligere adresse han var registrert på.

En politibetjent som vitnet onsdag, fortalte at Saber ikke ønsket å samarbeide med politiet om å få beskyttelse.

- Han kom med en del krav på samarbeidet som politiet ikke kunne innfri. Kravene gikk på straffereduksjon i en sak han sto i og kompensasjon for tapt arbeid. Min mening er at han åpenbart ikke ønsket at politiet skulle passe på ham, sa politibetjenten.

Saber fikk beskjed om å oppholde seg på et hotell i Oslo sentrum og ikke bo hjemme, fordi Harnes hadde blitt observert av politiet på adressen hans. På dette tidspunktet var ikke Harnes pågrepet. Få dager etter at politiet skulle ta ansvar for Sabers sikkerhet, skulle han på reise.

- Alt jeg ønsket var å få tilbake passet mitt og straffereduksjon i en sak jeg mener er konstruert av politiet, hevder Saber.

Politiet kunne ikke godta kravet til Saber på så kort tidsfrist. Deretter opphørte samarbeidet med politiet.

- Når du har blitt forsøkt truet par gang, skutt 7-8 ganger, vet du at du ikke lever et normalt liv. Når det skjer på et par år mellomrom, blir man sliten i pappen, sier Imran Saber.

Flere trusler

Ifølge «Skrue» har han mottatt flere trusler enn det aktor nevnte. Saber sa folk har kommet og krevd penger. Han sa også at i 2012/2013 fikk han en drapstrussel, men at han «snakket litt med folk, fikk roet ned det også ble det langt dødt».

- Har trusselbildet vedvart? spør satsadvokat Alvar Randa

- Jeg har hørt litt forskjellig. Det kan fort hende det skjer noe.

- Ikke noe du vil si noe mer om?

- Det er litt sånn og sånn. Hva kan jeg gjøre? Jeg vet ikke.

Pågrepet med pistol

Lars Harnes ble pågrepet i garasjeanlegget under Sabers bolig på Sinsen 21. juli 2015, maskert og med en pistol med lyddemper.

Politiet mener han gjentatte ganger kjørte en stjålet scooter til og fra adressen med hensikt å drepe «Skrue» - som imidlertid var under politiets beskyttelse. Ifølge politiet skal Harnes og Betew ha kartlagt bevegelsesmønsteret til Saber ved blant annet å gjøre seg kjent med når Saber normalt forlot boligen og når han var bortreist.

Hele 13 menn i alderen 25 til 55 er i Oslo tingrett tiltalt i den omfattende saken som bygger på Oslo-politiets store aksjon «Operasjon Sult». Ifølge tiltalen er mennene involvert i en hardkokt kriminell gjeng ledet av Nokas-dømte Metkel Betew (39), og har drevet narkotikainnførsel, våpenanskaffelser og lagt spektakulære ransplaner som omfattet et anslag mot et verditransportfly på Gardermoen.

I retten onsdag fortalte aktor Geir Evanger at politiet ikke har noe klart motiv for at Betew eller Harnes ønsket å ta livet av Saber.

- Politiet mener at Harnes har handlet på vegne av Betew. Dette grunnlaget bygger på møter mellom Harnes og Betew under første tur til garasjeanlegget og underveis. Vi kan dokumentere en rekke møter mellom de to som har hatt en mistenkelig karakter. Blant annet benytter en mellommann når de skal ha tak i hverandre og at de møtes i det fri. De har møttes på Lørenskog kirkegård og på Ormøya. Politiet mener at de snakket om narkotika, men politiet mener også at de snakker om drapsforsøk på Saber, sier aktor Geir Evanger.