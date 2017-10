Slår alarm om Kims atomfjell: - Kan føre til at Kina rykker inn i Nord-Korea

(Dagbladet): Geologer fra hele verden frykter at en ny nordkoreansk atomprøvesprengning kan føre til at fjellet Mantap, der testene gjennomføres kollapser. Det kan i verste fall føre til en grusom atomkatastrofe.

- Dersom fjellet kollapser og lager et hull, så vil det slippe ut mange fæle ting, sa Wang Naiyan, en ledende forsker som jobber med Kinas atomprogram, til South China Morning Post i september.

Siden har advarslene blitt stadig flere og, i likhet med Nord-Koreas atomprøvesprengninger, sterkere i styrke.

I dag ble advarslene fulgt opp med ubekreftede meldinger om at i overkant av 200 mennesker skal ha mistet livet da tunneler ved fjellet kollapset. Det melder den japanske TV-stasjonen Asahi.

Kanalen melder at omkring 100 arbeidere mistet livet da en tunnel ved den nordkoreanske testbasen Punggye-ri raste sammen, ifølge NTB.

Under redningsaksjonen som fulgte, raste det underjordiske anlegget ytterligere sammen. Det fryktes at til sammen 200 mennesker omkom, melder TV Asahi, som viser til anonyme nordkoreanske kilder.

TV-stasjonen mener ulykken var forårsaket av atomprøvesprengningern Nord-Korea gjennomførte i fjellet Mantap ved Punggye-ri-basen 3. september.

Meldingene er ikke bekreftet av noen lands myndigheter, og kanalen har ikke gitt ytterligere detaljer - som når ulykken fant sted, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Fjellet «synker»

Nord-Korea har gjennomført seks atomprøvesprengninger i diktaturets historie. Den sjette av disse, som fant sted 3. september i år, er den foreløpig kraftigste.

Sprengningen førte til et jordskjelv som ble målt til 6,3, og analytikere mener at bomba var mye kraftigere enn samtlige av landets tidligere prøvesprengninger til sammen. Av seks atomprøvesprengninger har hver eneste en funnet sted ved testbasen Punggye-ri nord i landet. Nærmere bestemt i tunneler gravd dypt ned under fjellet Mantap.

Sprengningen hadde også dramatiske konsekvenser for selve fjellet.

Etter å ha sett satellittbilder av fjellet slo kinesiske forskere alarm, ifølge Washington Post. Bildene viste at Montap, som tidligere var målt til 2205 meter, hadde sunket betydelig etter sprengningen. Nå frykter geologer at fjellet kan kollapse, noe som kan skape sprekker som slipper ut radioaktiv stråling.

- Fare for kollaps

Mandag fulgte Sør-Koreas sjefmeteorolog Nam Jae-cheol opp:

- Basert på analyse av satellittbilder, mener vi at det er et hulrom, som er mellom 60 og 100 meter langt, ved foten av fjellet. Dersom de gjennomfører en ny atomprøvesprengning, så er det fare for kollaps, sier han til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

På direkte spørsmål om en kollaps vil føre til spredning av radioaktivitet, svarte Nam:

- Dersom fjellet kollapser, så er det en mulighet for det.

Den norske Nord-Korea-eksperten Stein Tønnesson har fulgt utviklingen med bekymring.

- Dette må åpenbart bekymre nordkoreanerne. Men kinesiske myndigheter er trolig minst like bekymret, for fjellet ligger temmelig nær den kinesiske grensa, sier Tønnesson, som er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), til Dagbladet.

- Kan føre til kinesisk intervensjon

Han sier at Kinas regjering trolig allerede er i gang med å utvikle nødplaner for hva de skal gjøre dersom radioaktivitet fra fjellet sprer seg over landegrensene.

- Det vil absolutt kunne være dråpen som får begeret til å renne over for Kina. I ytterste fall kan det føre til at Kina rykker inn i Nord-Korea, sier Tønnesson og understreker at det i så fall er snakk om en ulykke som potensielt krever liv på begge sider av grensa.

- Dersom en slik ulykke skulle oppstå så vil kinesiske myndigheter måtte aktivere det som finnes av planer for å ta kontroll over atomanlegg i grenseområdene. Kina har allerede planer for hvordan de vil agere dersom USA og Nord-Korea går inn i en åpen strid. I et slikt tilfelle vil Kina være tjent med å ta kontroll over Nord-Koreas atomanlegg så raskt som mulig. En sprekk i fjellet som slipper ut radioaktivitet vil kunne utløse den typen kinesisk intervensjon, men jeg tror kineserne vil foretrekke å unngå det.

Strenge advarsler

Han viser til at Kina frykter å skape et langsiktig fiendtlig forhold til Nord-Korea, og at de derfor i første omgang trolig vil nøye seg med strenge advarsler overfor nabolandet.

South China Morning Post skrev så seint som på fredag at kinesiske geologer har advart deres nordkoreanske kolleger om en potensiell atomkatastrofe, dersom landet gjennomfører flere prøvesprengninger ved Punggye-ri.

Beskjeden skal ha blitt gitt til en nordkoreansk delegasjon, ledet av Lee Doh-sik som er leder for diktaturets geologiske forskningsinstitutt.

- Han er en av landets toppgeologer, men han er ikke involvert i atomvåpenprogrammet, sier professor Peng Peng, en av de kinesiske geologene som møtte delegasjonen, til avisa.

Kinas utenriksdepartement sa i en uttalelse fredag at de ikke kjente til advarslene.

- Kina kan ikke sitte stille og vente på at fjellet skal implodere. Våre instrumenter kan oppdage radioaktivt nedfall når det kommer, men da vil det allerede være for seint. Det vil resultere i panikk blant folket og sinne mot myndighetene som ikke gjorde noe, sier en ikke navngitt forsker ved universitetet i Beijing til avisa.

- Flere muligheter

Forskeren, som studerer faren for radioaktivt utslipp fra Nord-Koreas atomprogram, sier at Kina ikke kan tolerere en ny landbasert atomprøvesprengning.

- Det kan hende at nordkoreanerne selv har innsett at fjellet ikke tåler en eksplosjon til. Dersom de fortsatt ønsker å gjøre det, som må det gjennomføres et annet sted, sier forskeren til avisa.

Tønnesson sier at det finnes flere andre potensielle testbaser, men at prøvesprengninger ved disse fortsatt vil utfordre Nord-Koreas forhold til Kina.

- Nord-Korea har andre steder som er passende for atomprøvesprengninger, men de er fortsatt ikke langt fra grensa til Kina. Det nordkoreanske høylandet ligger i nærheten av grensa, og man trenger høye fjell for å kunne gjennomføre slike tester med noenlunde sikkerhet, sier han.