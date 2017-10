Slik ble Lee Harvey Oswald tatt for drapet på Kennedy

(Dagbladet): Den tidligere marinesoldaten Lee Harvey Oswald har preget amerikansk historie etter at han den 22. november 1963 ble pekt ut som mannen som skjøt ned og drepte president John F. Kennedy i Dallas, Texas.

I natt ble 2 891 dokumenter fra drapet på presidenten frigitt på USAs Nasjonalarkiv sine hjemmesider - og med det har også nye opplysninger om Oswald kommet fram.

Drept etter avhør

Oswald ble rask knyttet til drapet på Kennedy fordi politiet blant annet fant fingeravtrykkene hans på geværet som avfyrte kulene som tok livet av den amerikanske presidenten. Mordvåpenet ble dessuten identifisert som den samme rifla som Oswald tidligere hadde bestilt og kjøpt under falsk navn.

Men i avhør den 24. november nektet Oswald straffsskyld. Han benektet også at han eide en rifle.

Og like før han ble ført til retten - under eskortering til fengsel - ble han selv skutt og drept i kjelleren på politistasjonen, av nattklubbeieren Jack Ruby.

Ruby skjøt Oswald i magen med ett skudd. Oswald skrek og falt sammen. I likhet med drapet på Kennedy, ble også drapet på Oswald sendt direkte på fjernsyn. (Oswald døde ikke momentant, men ble erklært død på Parkland Memorial Hospital kort tid etter).

Konspirasjonsteorier

Året etter, i 1964, fastslo de offisielle granskerne i Warren-kommisjonen at Lee Harvey Oswald var alene om drapet. Og siden da har konspirasjonsteoriene om drapet på Kennedy blomstret.

Seinest i 2013 gikk tidligere utenriksminister i USA, John Kerry, ut i et intervju med den amerikanske TV-kanalen NBC med sin støtte til noen av de mange konspirasjonsteoriene.

- Fortsatt er jeg alvorlig i tvil om at Lee Harvey Oswald handlet alene. Jeg tviler definitivt på at han var motivert på egenhånd. Jeg er ikke sikker på at andre var direkte involvert, sa Kerry.

Sovjetunionen og Cuba

Oswald vervet seg til marinen i 1956, men ble dimittert i 1959, og etter det hoppet han av til Sovjetunionen. Han forlot USA i september 1959, og ingen hørte fra ham før han møtte opp i USAs ambassade i Moskva i oktober 1959, hvor han ville frasi seg sitt amerikanske statsborgerskap. Han stod da fram som pro-kommunistisk.

I september 1963 dro Oswald til Mexico der han forsøkte å skaffe seg visum til Cuba. Han møtte opp i den cubanske ambassaden, og hevdet at han skulle reise til Sovjetunionen via Cuba. Ambassaden ba om en bekreftelse på dette, men Oswald hadde ingen papirer som kunne dokumentere det.

Spesielt denne reisen har gitt næring til spekulasjoner om hvorvidt Oswald gjennomførte attentatet mot Kennedy på vegne av Cuba/Castro - noe John Kerry også nevnte da han snakket om Oswald i 2013:

- Jeg stiller store spørsmålstegn ved om de kom til bunns i Lee Harvey Oswalds tid og påvirkning fra Cuba og Russland, sa Kerry.

Denne tvetydige bakgrunnen, samt hans plutselige død skapte grobunn for en rekke spekulasjoner omkring drapet på Kennedy, heter det i Store Norske Leksikons artikkel om Oswald.

Nytt i dag

Om troverdigheten til noen av spekulasjonene nå vi styrkes eller minke, vil de neste timene og dagene vise - i takt med at de mange tusen frigitte dokumentene vil bli gjennomgått.

CNN skriver i dag at et FBI-dokument fra 24. november 1963 inneholder en uttalelse fra daværende FBI-direktør J. Edgar Hoover om drapet på Oswald.

Dokumentet er datert to dager etter at Kennedy ble skutt - altså samme dag som Oswald ble drept av Jack Ruby, skriver NTB.

Hoover forteller at FBIs kontor i Dallas ble oppringt av en mann som «snakket med en rolig stemme» og som sa at han var medlem av en komité som skulle drepe Oswald. Hoover forteller videre at han beordret politisjefen i Dallas til å beskytte Oswald, men at han likevel ble drept av Ruby.

- Ruby sa at han ikke hadde noen tilknytning til noen og nekter for å ha ringt Dallas-kontoret i går, sa Hoover ifølge dokumentet.

Oswald og KGB, Kennedy og Castro

Et annet CIA-dokument skrevet 22. november, altså samme dag som John F. Kennedy ble drept, inneholder ifølge CNN informasjon om en samtale mellom Oswald og en KGB-agent.

Oswald ringte fra Mexico by til den russiske ambassaden i Mexico. Oswald snakket med konsulen Valerij Vladimirovitsj Kostikov, som ifølge CIA var en «identifisert KGB-agent», på «gebrokkent russisk», skriver NTB.

Samtalen mellom Oswald og Kostikov fant sted i september 1963.

New York Times skriver om et CIA-dokument som viser at Oswald kan ha reist til Mexico by sammen med en person kalt «El Mexicano». Et annet dokument hevder at «El Mexicano» er Francisco Rodriguez Tamayo, lederen for en cubansk opprørsgruppe, som kom til USA som politisk flyktning i 1959, ifølge NTB.

Dokumentene skal vise et utstrakt samarbeid mellom USA og Mexico. Mexico hjalp blant annet til med å avlytte den cubanske og sovjetiske ambassaden i forkant av drapet på Kennedy, og etterforsket Oswalds tilknytning til Mexico i etterkant av drapet.

Drap på politimann

Det må også nevnes at Oswald ble pekt ut som morderen av en annen mann også, samme dag som Kennedy-drapet.

Etterforskningen har vist at Oswald, etter attentatet på Kennedy, stakk av fra skoleboklageret. Han dro tilbake til pensjonatet, der han byttet klær og hentet en revolver.

Da Oswald 45 minutter senere ble stoppet av politimannen J.D. Tippit (på grunnlag av beskrivelse av Kennedys attentatmann), skjøt han og drepte Tippit med tre skudd i brystet.

Oswald ble identifisert av vitner. Han rømte deretter inn i en kino, hvor han ble arrestert. Oswald forsøkte å skyte en annen politimann under arrestasjonen.

Derfor offentliggjøres dokumentene

USAs president Donald Trump er blitt bedt om å holde tilbake noen dokumenter rundt drapet på John F. Kennedy, men har godkjent frigivelsen av 2891 andre.

I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F. Kennedy i november 1963, offentliggjøres etter 25 år.

Presidenten kan holde noen av dem tilbake om han finner grunn til det, og flere av USAs etterretningsorganisasjoner har bedt ham fortsatt legge bånd på noen bestemte dokumenter.

Det hvite hus opplyser at særlig FBI og CIA har vært spesielt aktive for å sørge for at ikke alt materialet frigis.

Ifølge CIA har til sammen mer enn 69 000 av over 87 000 CIA-dokumenter som omhandler Kennedy-drapet, nå blitt frigjort. Det gjenstår dermed rundt 18 000 dokumenter.

Etterretningsbyrået opplyser at også disse skal publiseres, men i en sensurert versjon, ifølge NTB.

Navn på personer CIA har samarbeidet med, samt navn på tidligere og nåværende CIA-offiserer, er blant det som sensureres.

Etter planen skulle alle dokumentene offentliggjøres i dag, men president Donald Trump stoppet flere hundre av dem på grunn av nasjonal sikkerhet. De siste dokumentene vil bli vurdert i løpet av de neste seks månedene. Det vil si at flere dokumenter kan bli frigitt 26. april 2018.

Donald Trump skal ha blitt utsatt for press fra CIA og FBI om å ikke offentliggjøre alt.

Kilder: NTB/SNL/Wikipedia