Slik fant Mary (84) diamantringen etter 13 år

(Dagbladet): For tretten år siden gikk Mary Grams ut på jordet for å arbeide.

Så oppdaget hun at forlovelsesringen, en dyr diamantring fra 1951, var borte.

- Jeg gråt så mange ganger, sier den Alberta-bosatte kvinnen til The Guardian om det desperate søket som fulgte rett etterpå.

Skjulte det for ektemannen

Avisa skriver at letingen var fruktløs, og at kanadieren raskt bestemte seg for å skjule at hun hadde mistet ringen.

Dette gjennom en anskaffelse av en billig etterligning.

Årene gikk, og ektemannen merket ingenting. Han døde for fem år siden, men så dukket ringen plutselig opp igjen denne uka.

- Jeg gjenkjente den med en gang. De fant den i går da datteren min var ute og plukket gulrøtter, sier Grams overfor The Guardian om ringen som satt fast på en av grønnsakene.

Overraskende funn

- Jeg har aldri sett noe sånt, sier dattera Coleen Daley til samme avis.

Ifølge The Guardian reagerte hun på gulrotens underlige form, og vurderte å gi den til familiehunden, før hun i stedet bestemte seg for å vaske den.

Da så hun den lenge savnede ringen.

Passet fortsatt

Siden den befant seg på en gård som hadde tilhørt familien i over 100 år, skjønte Daley raskt at den måtte tilhøre et familiemedlem.

Det kunne Mary Grams bekrefte.

- Vi fniste og lo. Den passet. Etter så mange år, så passet den fortsatt, sier hun til ABC News om den gledelige overraskelsen.