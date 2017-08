Slik forklarer Støre brygge-saken

(Dagbladet): «Arbeidere jobbet svart på Støres brygge», meldte Finansavisen i går kveld.

Da daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre skulle oppgradere brygga på eiendommen sin i Kilsund utenfor Tvedestrand i 2011, ble deler av jobben gjort uten betaling av skatt eller moms, ifølge avisa.

Men Støre mener han gjorde alt han kunne for å sikre seg om at alt foregikk i ordnede og lovmessige former.

- Jeg mener jeg gjorde det. Olaf Halvorsen har gjort et godt arbeid på mitt landsted tidligere. Han påtok seg oppdraget med å reparere en brygge. Det ble gjort etter muntlig avtale og til avtalt pris. Arbeidet ble betalt etter faktura til avtalt pris, inkludert moms, sier Støre til Dagbladet.

Overfor Dagbladet anslår han at han betalte Halvorsen rundt 150 000 kroner for arbeidet.

Hentet inn arbeidere

Finansavisen skriver at Halvorsen hentet inn to arbeidere, og at arbeidet mellom dem ble gjort opp som gjenytelser og vennetjenester, uten moms og skatt.

Halvorsen sier til avisa at han ikke visste at dette var momspliktig. Støre kjente ikke til dette.

- Jeg ble kjent med at han hadde fått hjelp til å gjennomføre arbeidet av to bekjente og forsikret meg om at det var et ryddig arbeidsforhold mellom dem og ham, men mitt ansvar var å gjøre opp med Halvorsen, understreker Støre.

Intern konflikt

Han forteller videre at han i et brev ble gjort oppmerksom på at det var en intern konflikt i selskapet Halvorsens to bekjente jobbet i.

-Jeg ble kjent med at det internt var en konflikt om hvor vidt de kunne delta i den type arbeid på fritida og hvor vidt de kunne bruke selskapets utstyr, sier Støre, som deretter tok kontakt med selskapets advokat.

- I kontakt med advokaten spurte jeg om det var noe jeg skulle foreta meg i forhold til dette og om jeg hadde et økonomisk ansvar. Jeg fikk svar om at jeg kunne se bort fra dette. Da mener jeg at jeg som privatperson som får utført et reparasjonsarbeid på en privat hytte har gjort det det er rimelig å forvente i en slik sak.

Får støtte

NHO-leder Kristin Skogen Lund og Jan Arild Snoen i borgerlige Minerva, har begge i dag rykket ut til Støres forsvar.

- Hvis alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne bryggesaken, ville det bli mindre svart økonomi, skriver Kristin Skogen Lund på Twitter.

- Jonas Gahr Støre har gjort det som man med rimelighet kan forvente for å sikre ordnede forhold da han fikk fikset bryggen sin. Og mer til, skriver Jan Arild Snoen.

Ingen tilsynssak

Dagbladet har vært i kontakt med Arbeidstilsynet i Aust- og Vest-Agder.

Tilsynsleder Øyvind Arnegård opplyser om at de ikke har hatt noen tilsynssak knyttet til Støres brygge, og heller ikke kommer til å opprette det.

- Det er ikke naturlig når dette ligger så langt tilbake i tid.

Skatteetaten opplyser at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker av hensyn til personvernet.

Ap-forslag om utvidet ansvar

Tidligere i vår la Jonas Gahr Støre fram et forslag i Stortinget med en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv.

Et av forslagene var å utvide et så kalt solidaransvar for bestillere. Ut fra dette vil den som bestiller en tjeneste, ha et større ansvar for arbeids- og lønnsforhold også for underleverandører.

Støre avviser imidlertid at han ville vært ansvarlig ut fra dette forslaget.

- Nei, det er et forslag som omfatter profesjonelle utbyggere. Overfor firmaer, entrepenører er det et rimelig krav samfunnet kan stille. Det gjelder ikke privatpersoner i denne type oppdrag. Det fratar meg likevel ikke ansvaret for at det er ryddige forhold i arbeid som utføres på mine eiendommer.