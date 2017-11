«Slik ser utryddelse ut»

(Dagbladet): Man skulle nesten tro at Sudan forstår alvoret der han ligger på den støvete bakken. Han er verdens eneste gjenlevende, nordlige hvite hann-neshorn.

Sudan har gått viralt på Internett etter at biolog Daniel Schneider la ut et bilde av ham på Twitter for å illustrere betydningen av utryddelse, skriver The Telegraph.

I skrivende stund har bildet nesten 43 000 «retweets» og blitt likt nesten 42 000 ganger.

Want to know what extinction looks like? This is the last male Northern White Rhino. The Last. Nevermore pic.twitter.com/o4obIQUpaR — Daniel Schneider (@BiologistDan) November 6, 2017

Utrydningstruet

Sudan tilhører en underart av hvitt neshorn, som er veldig sjeldne. Det er tre neshorn igjen av denne underarten, som er kjent som nordlig hvite neshorn. Sudan, som er den eneste gjenlevende hannen, bor sammen med de to siste hunnene. Alle bor godt beskyttet i konservatoriet Ol Petjeta i Kenya.

Det ser ut til at kunstig befruktning er den siste løsningen for denne arten, hvis ikke vil arten være så godt som utryddet den dagen Sudan dør. De to gjenværende hunnene begynner å trekke på årene og kan ikke lenger få avkom.

Alternativ medisin i Asia

Ifølge Peter Bøckman ved Naturhistorisk museum, er det to grunner til at arten er på randen til utryddelse.

- Det som er problematisk er at alternativ medisin i Asia er en svøpe for en del dyr, det utrydder dyr og ødelegger landeområder, sier han til Dagbladet.

Han forteller at neshornets horn er attraktive, i enkelte deler av Asia, særlig Vietnam.

- De tror at pulver av neshornets horn hjelper på potensen. Men enkelt sagt består hornet av det samme som negler, altså vil det ha samme effekt å tygge negler, sier Bøckman.

Folk betaler ekstreme priser for slike horn. Den andre store bruken av disse hornene finner vi på tradisjonelle dolkeskaft i Jemen.

- Dette dolkeskaftet kan i utgangspunktet lages av nesten hva som helst, men de rikeste skal da ha neshornskaft. Disse personene er så rike at det er vanskelig å forestille seg, og de er villige til å betale ekstremt mye penger for et slikt horn, sier han.

Resultatet er at per i dag koster hornene til neshorn mer enn gull per kilo.

Tilbakevendende problem

- Situasjonen toppet seg i 2010 da en kinesisk mafia hadde kjøpt seg opp et helt lager med slike horn. De fant ut at lageret ville bli enda mer verdifullt hvis de kunne utrydde neshorn, slik at de ble enda mer sjeldne. De betalte derfor krypskyttere i Afrika for å drepe neshorn, sier Bøckman.

- WWF fikk rullet opp den ligaen, men det er et tilbakevendende problem på grunn av kjipe maskuline tradisjoner i Jemen og utrolig dustete alternativ medisin i Asia, sier han. Og ja, du kan sitere meg på dustete, legger han til.

Bøckman forteller at bak en god del «såkalt tradisjonell medisin fra Østen» står det et ekstremt kynisk og kriminelt apparat bak, som grovt utnytter naturen og folks fortvilelse for egen vinning. Neshornmafiaen er bare et av mange eksempler.

Det siste håpet

- Det er ikke alle dyr som er like enkle å avle. Neshorn ser ut til å være vanskelige, det har blitt gjort flere forsøk på å få neshorn til å formere seg, uten at dette har blitt noen stor suksess, sier Bøckman.

Han trekker fram panda-avl som eksempel. Dette er noe kineserne har jobbet med i mange år, men det er først nå de har fått det til.

- Sudan er det siste håpet for rasen. Hvis de ikke får det til med kunstig befruktning, så er det nok slutt, sier Bøckman.

Likevel, det største problemet er nok ikke Sudans levealder.

- Utfordringen er nok like mye hvor lenge de klarer å holde ham i live, med de syke prisene som motiverer krypskytterne. Ja, han er under streng overvåkning med væpnede vakter, men det holder med at én krypskytter lykkes før ballet er over, sier han.

Aktiv på Tinder

Tidligere i år ble det lansert en Tinder-kampanje for Sudan: «Den mest attraktive ungkaren i verden» inkluderte profil på Tinder som kunne ses i 190 land og leses på 40 språk.

Verdens eneste gjenlevende, hvite neshorn søkte etter mulige partnere på Tinder for å redde arten sin.

Det hele var en kampanje hvor neshornets «profil» dukket opp på sjekkeappen, og man kunne velge å bli sendt videre til nettsiden for donasjon om man ønsket å donere penger.

- Ikke for å være for direkte, men artens skjebne avhenger bokstavelig talt av meg, sto det i profilteksten.

Ol Pejeta har som mål å også samle inn nærmere 80 millioner kroner til forskning og utprøving for å finne avlsmetoder i et siste forsøk på å redde hvite neshorn for framtida.