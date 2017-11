Slik skal russerne ha lurt amerikanske velgere på Facebook

(Dagbladet): Som en del av denne ukas høring om hvorvidt Russland har brukt sosiale medier til å påvirke den amerikanske valgkampen i fjor, har jurister publisert flere Facebook-annonser knyttet til Kreml-innblandingen.

Den totale mengden annonser kongressen har fått fra Facebook er 3000. Til nå har bare noen av dem blitt offentlig publisert, men det er det nærmeste man har kommet innsyn i hvordan den antatte innblandingen i valgkampen har foregått.

- Ingen sikre slutninger

Tilsynelatende skal annonsene ha påvirket velgerne på den måten at de gjennom Facebooks informasjon om brukerne har kunnet påvirke velgere som mest sannsynlig ville respondere på innholdet i de ulike annonsene.

Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby understreker at det foreløpig ikke er noen som har trukket noen sikre slutninger om hvorvidt dette forsøket på påvirkning har hatt effekt nok til at valget tippet i Trumps favør.

- Jeg har ikke sett noen analyser av i hvilken grad dette skal ha påvirket sluttresultatet av valget. Jeg tror ikke noen har noen klare konklusjoner på det. Men det som er sikkert er at dette er åpenbare forsøk fra Russlands side på å oppnå en effekt, sier Melby til Dagbladet.

Og nettopp det, er det mest alvorlige i denne saken, mener forskeren.

- Man reagerer på at en annen stat forsøker å manipulere valget i USA. Dette er noe ethvert land vil ha seg frabedt, sier Melby.

- Ned med Hilary

Annonsene ble angivelig kjøpt for å spre desinformasjon i forkant av det amerikanske presidentvalget i fjor høst.

Velgerne har fått opp eksempelvis:

Facebook-gruppa «Defend the 2nd», hvor det annonseres med følgende tekst: «Samfunnet for 2nd Amendment-støttespillere (retten til å ha og bære våpen, jour. anm.), våpen-elskere og patrioter».

«Black Panthers ble splittet av regjeringen fordi de var svarte menn og kvinner som sto opp for rettferdighet og likestilling», lyder en annen av annonsene.

Gruppene «Secured Borders» (Sikre grenser), «Being Patriotic» (Være patriotisk) og «United Muslims og America» (Muslimer i Amerika forent) er blant gruppene som spredde annonsene.

Et annet eksempel tilknyttet Trumps motstander i valgkampen, Hillary Clinton, er et arrangement ved navn «Down With Hilary» (Ned med Hilary).

Teksten «Hillary Clinton er medforfatter av Obamas anti-politi og anti-konstitusjonelle propaganda» var tilknyttet annonseringen av samlingen, som var satt til å foregå 23. juli i New York.

Ville splitte amerikanerne

Målet med annonsene var å promotere republikaner Donald Trump, rakke ned på demokrat Hillary Clinton og splitte amerikanere over noen av USAs mest sensitive sosiale utfordringer i valgkampen, skriver The Washington Post (WP).

Som eksemplene over viser, har annonsene angivelig vært rettet mot velgere som blant annet er opprørt over ulovlig innvandring, svart politisk aktivisme, at man kan eie våpen og muslimers framtredende rolle i noen deler av samfunnet.

WP skriver at noen av annonsene, som ble kjøpt i russiske rubler, også oppfordret folk til å delta på politiske samlinger tilknyttet den pågående valgkampen.

En Facebook-side kalt «Being Patriot» (Være patriot) annonserte for en «Miners for Trump»-samling i Pennsylvania, en av de avgjørende vippestatene.

Hevder det ikke ble gjort nok

Denne innflytelsen sosiale medier skal ha hatt på reelle konsekvenser under valgkampen var blant det som ble tatt opp i Capitol Hill-høringen onsdag, der både Facebook, Google og Twitter måtte forklare seg for Senatet.

Der skal medlemmer av senatets etterretningskomité gjentatte ganger ha kommet med uttalelser til advokatene til teknologiselskapene, om at det ikke ble gjort nok for å hindre russisk innblanding, ifølge WP.

I hvilken grad annonsene på Facebook vil ha noen betydning for Trump, vil den videre etterforskningen vise, sier Svein Melby til Dagbladet.

- Stridens kjerne nå er å finne ut om det har vært en kobling mellom Trumps valgkamp-organisasjon og russernes forsøk på å påvirke valget. Viser det seg at det er det, er det ytterst alvorlig. Viser det seg å ikke være det, er det likevel alvorlig for USA, men Trump kan ikke lastes, sier Melby.

Facebook avslørte i september at de hadde oppdaget mer enn 3000 annonser fra 470 kontoer og sider, som drives fra St. Petersburg i Russland.

Ikke bare Facebook, men også sosiale medier som Instagram, Twitter, YouTube og Pinterest skal ha vært gjenstand for annonsene tilknyttet valgkampen.

Det er estimert at rundt 20 millioner personer har sett Russland-produserte annonser på Instagram.