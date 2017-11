Slik tapte Jonas valget: Taktiske stemmer til Venstre kan ha avgjort

(Dagbladet): Aps tilbakegang ved Stortingsvalget hadde lite å si for balansen mellom den borgerlige blokken og de rødgrønne. Det viser velgerundersøkelsen, som valgforskerne Bernt Aardal og Johannes Bergh står bak som ble publisert i dag.

Årsaken er at Arbeiderpartiets tapte velgere først og fremst til den rødgrønne siden, til SP og SV spesielt. Totalt sett taper Ap 4,1 prosentpoeng til den rødgrønne siden, men vinner 0,5 prosentpoeng fra de borgerlige partiene.

Taktiske stemmer til Venstre kan derimot ha avgjort valget, viser undersøkelsen.

Vellykket taktikk

- Venstre mister stemmer 2/3 av velgerne sine fra forrige valg. En skulle tro de skulle gjøre et dårlig valg, men de reddes av stemmer fra Høyre. Det tyder på taktisk stemmegivning. Og at det har vært vellykket taktisk stemming, det var helt avgjørende for flertallet at de kom over sperregrensen, sier Bergh.

Til tross for at Venstre på de aller fleste meningsmålinger før valget lå under sperregrensen, klarte partiet å komme over, med 4,4 prosent.

Hele 39 prosent av Venstres velgere i 2017 hadde stemt Høyre ved forrige valg. «Noen av disse velgerne kan selvsagt ha stemt på Venstre av ikke-taktiske grunner, men dette minner unektelig om situasjonen i 2005 da mange Høyre-velgere stemte på Venstre for å sikre et borgerlig flertall på Stortinget,» skriver forskerne i sin rapport.

Fragmentert venstreside

Arbeiderpartiet hadde størst tilbakegang av alle partiene, og gjorde sitt nest dårligste valg siden 1924, med en nedgang på 3,4 prosentpoeng og seks mandater og 27, 4 prosent av stemmene. De borgerlige partiene gikk alle noe tilbake, og mistet til sammen åtte mandater sammenlignet med valgresultatet i 2013. Likevel beholdt de flertallet med 88 av 169 mandater,

- At man får en fragmentering av den rødgrønne siden gjør at den siden ikke vinner, til tross for at de får flere stemmer enn høyresiden. To av disse partiene, Rødt og MDG, kommer ikke over sperregrensen for utjevningsmandater. Ap taper mest til Sp, men også til SV, Rødt og MDG, sier Bergh.

Når det gjelder «miljøpartiene», taper både SV og MDG stemmer til Rødt, men vinner stemmer fra Venstre.

Sp tar fra alle

Sp var 2017-valgets store vinner og økte sin oppslutning fra 5,5 til 10,3 prosent.

Senterpartiets velgere var også de mest lojale. Partiet holdt på hele 86 prosent av velgerne fra 2013-valget.

Sp hadde størst tilgang av velgere fra Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og KrF, men også FrP og MDG avga velgere til Sp. Sp vant like mange velgere fra begge blokkene, viser undersøkelsen.