Slik vil hun ta skurkene i arbeidslivet

Dagbladet (Arendal): Nå trapper arbeidsminister Anniken Hauglie (H) opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. I dag legger hun fram en tiltaksplan i elleve punkter.

Blant de nye tiltakene er at Arbeidstilsynet får hjemmel til å bøtelegge bedrifter på byggeplasser og andre arbeidsplasser med arbeidstakere som ikke kan dokumentere hvem de er gjennom et såkalt HMS-kort.

Taper milliarder

- Arbeidslivskriminalitet er et stort og alvorlig samfunnsproblem. Det er vanskelig å si hvor stor del av isfjellet vi ser. I Sverige har man anslått skattegapet til omlag 133 milliarder.

Vi antar at det ligger på samme nivå i Norge. Det betyr at vi mister milliarder av skattekroner som kunne vært brukt på velferdg. Jo flere som unndrar seg spleiselaget, jo større er risikoen for at tilliten og skattemoralen brytes ned,

Arbeidskriminalitet er et stort problem for de ansatte, som ikke får den lønna og de rettighetene de skal ha. Det kan være en stor sikkerhetsmessig risiko å jobbe for useriøse bedrifter. Det er bare fantasien som begrenser hva ansatte utsettes for. Jeg hørte om et tilfelle der folk fikk lønna si i røyk, sier Hauglie.

Hun sier det er viktig å slå ned på slik utnytting av mennesker.

- Det er også viktig for de seriøse bedriftene, som kan bli utkonkurrert av de useriøse. Det er ikke lett å konkurrere med en bedrift som betaler ut lønn i sigaretter, sier Hauglie.

Må velge «hvitt»

Arbeidstilsynet åpner også en ny nettportal som skal gjøre det lettere for folk å velge «hvitt» når de skal hyre håndverkere eller folk til å vaske huset.

- Her kan du selv sjekke om renholdsbedriften er godkjent og seriøs. Du vil kunne sjekke om din håndverker følger lover og regler. Som privatperson har du ansvar for at de som vasker eller maler taket, er seriøse. Jeg var med på tilsyn i Bergen, og så en oppussing av bolig. Det var forstemmende og utrolig å se hva folk slipper inn i huset sitt.

- Der var det selskaper som var registrert uten ansatte, ansatte som ikke sto i noen registre. Hvis man velger å bruke aktører som er helt useriøse, løper man en stor risiko, sier Hauglie.

Kapre LO-velgere

- Kamp mot arbeidslivskriminalitet er en viktig sak for fagvegelsen. Når du legger fram disse tiltakene nå, er det også for å kapre LO-medlemmer til Høyre?

- Dette har vi jobbet med i flere år, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Men jeg vil vise partene at vi tar dette på alvor. Det er mange gode grunner til å stemme Høyre. Dette, kampen mot useriøsitet og arbeidskriminalitet, er en av dem, sier Hauglie

Flere kontroller

Her er regjeringens tiltakspakke:

1. Arbeidstilsynet får mulighet til å bøtelegge bedrifter som ikke sørger for at arbeidstakerne har HMS-kort.

2. Arbeidstilsynet åpner en nettportal som gjør det lettere for forbrukerne å velge «hvitt» når de kjøper tjenester. Her kan man sjekke om renholdsbedriften er godkjent og seriøs, og om håndverkeren følger lover og regler.

3. Flere uanmeldte kontroller og mer samordnede tilsyn mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, NAV og andre relevante myndigheter.

Utveksle informasjon

4. Strengere straffer og høyere bøter for de som bryter lover og regler. Bedrifter som driver ulovlig skal legges ned.

5. Det skal bli lettere for kontrolletatene, som NAV og politiet, å dele informasjon om de kriminelle.

6. For å unngå at utenlandske kriminelle slipper unna, skal det bli et tettere samarbeid over grensene.

7. Arbeidsministeren har sendt forslag om å begrense bruken av innleie og sikre arbeidstakerne forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår på høring.

Nye ID-kort

8. For å hindre misbruk av ID-dokumenter innføres det nye ID-kort. Ved å fornye folkeregisteret skal arbeidet med riktig registrering av foretak og personer i offentlige registre styrkes.

9. Det er opprettet flere servicesentre for å sikre at utenlandske arbeidstakere får god informasjon om sine rettigheter og plikter.

10. Fra 1. januar 2017 er regelverket for offentlige anskaffelser strammet inn ved at det nå stilles strengere krav til bestillere og leverandører.

11. Allmenngjøring av tariffavtaler i bransjer der de ansvarlige partene mener det er nødvendig. Dette har også styrket Arbeidstilsynets sanksjons- og tilsynsmuligheter.