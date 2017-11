Småbarnsfar og ekssoldat Devin (26) identifiseres som gjerningsmannen

OSLO / SUTHERLAND SPRINGS (Dagbladet): 26 år gamle Devin Patrick Kelley er identifisert som gjerningsmannen bak masseskytingen i Texas i går kveld, norsk tid.

Texas Department of Public Safety har publisert bilde av gjerningsmannen på sin twitterkonto.

Sutherland Springs shooting suspect – Devin Patrick Kelley, 26, of New Braunfels, TX – is pictured here in his driver license photo. pic.twitter.com/yDPKOfh2OM — Texas DPS (@TxDPS) November 6, 2017

Ifølge flere amerikanske medier kommer Kelley fra New Braunfels, en forstad til San Antonio.

Kone og barn

Han har tidligere tjenestegjort i det amerikanske luftforsvaret, men der skal han ha fått sparken på grunn av regelbrudd i 2014, skriver .

Ifølge NTB har Kelley posert med våpen i sosiale medier.

Kelley hadde kone og barn, sier en nabo til ABC News. Han skal også ha jobbet som bibelskolelærer.

26 mennesker er til nå bekreftet døde etter skytingen, som er den dødeligste i Texas' historie.

Ifølge nyhetsbyrået AP sier talsperson for luftforsvaret, Ann Stefanek, at 26-åringen ble stilt for krigsrett for vold mot sin egen familie i 2012. Han ble avskjediget fra luftforsvaret, fikk reduksjon i rang og satt fengslet i 12 måneder.

Ifølge Washington Post har politiet så langt ikke funnet noe som tyder på at 26-åringen var knyttet til noen internasjonale terrorgrupperinger.

Flyktet fra stedet

Det var klokka 11.30 lokal tid i går at Kelley åpnet ild under den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken First Baptist Church i den lille byen Sutherland Spring i Texas.

Under en pressekonferanse i går kveld fortalte Freeman Martin, regional direktør ved Texas Department of Public Safety at Kelley først ble sett på en bensinstasjon i den lille byen og at han deretter tok seg over gata til kirka der han begynte å skyte.

Han gikk så inn i kirka, der han fortsatte å skyte.

- Da han gikk ut fra kirka igjen, tok en person tak i våpenet hans. Han mistet våpenet, en Ruger, og flyktet fra stedet, sier Martin.

Da Kelley kom ut av kirka skal han ha blitt overfalt av en lokal innbygger. Dette førte til at han mistet våpenet og stakk fra stedet.

To menn la seg da på hjul og tok opp jakten på mannen.

Funnet død

Johnnie Langendorf, var en av dem. Han kom kjørende forbi kirka da han forstod hva som skjedde.

- Jeg kjørte fram til krysset der skytingen skjedde. Jeg så to menn skyte på hverandre. Han som skjøt inne i kirka kjørte av gårde, og den andre mannen kom til meg og sa at vi måtte forfølge ham. Og det var det jeg gjorde, forteller Langendorf til TV-kanalen KSAT 12.

Den andre mannen, et medlem av lokalsamfunnet i Sutherland Springs, fortalte Langendorf hva som hadde skjedd.

- Jeg skjønte at vi måtte kjøre, sier Langendorf.

Gjerningsmannen hadde fått et lite forsprang på dem, men etter hvert tok de ham igjen.

- Han kjørte på en måte litt saktere etter hvert og da vi var rett bak ham kjørte han av veien, sier Langendorf.

Gjerningsmannen ble funnet død i bilen like etter. Han tok sitt eget liv, bekrefter politiet.

Kelleys motiv er ikke kjent, men ifølge politiet skal han ikke ha hatt tilknytning til ytterliggående grupper eller organisasjoner.

To våpen

Sheriff Joe Tackitt sa på en pressekonferanse klokka 15 norsk tid at mellom 12 til 14 av de døde er barn. Alle skal være identifisert.

- Å se barna, var det som gjorde mest vondt, sier Tackitt.

Sheriffen sier at gjerningsmannen gikk inn i kirken med to våpen, og at flere ble funnet i bilen han kjørte.

- Det var ikke våpenet som drepte folkene, folk dreper folk. Gjerningsmannen hadde nok noen mentale problemer, siden han gikk inn i kirken og gjorde noe sånt, sier Joe Tackitt.

- Våpen ikke problemet

President Donald Trump som for øyeblikket befinner seg i Japan, fordømmer skytingen.

- Vi sørger sammen med alle familiene i Sutherland Springs som er berørt av denne hathandlingen, og vi vil stå sammen med de overlevende mens de kommer seg, skrev han på Twitter.

Senere fulgte han opp og slå fast at USAs liberale våpenlover ikke er problemet.

- Vi har mange problemer med psykisk sykdom i landet vårt, men dette har ingenting med våpen å gjøre, sa Trump under en pressekonferanse i Tokyo.