Småbruker må i fengsel for dyremishandling

En småbruker fra Hedmark er dømt til fengsel i ett år for å ha sultet i hjel dyrene sine. Han er også fradømt retten til å ha husdyr i ti år.



Fengselsstraffen i Hedmarken tingrett er én måned strengere enn det aktor la ned påstand om, skriver Hamar Arbeiderblad.

I alt hadde småbrukeren 33 dyr. Bare seks kyr og tre hester overlevde og ble omplassert. Flere kuer og sauer døde i fjøset eller måtte avlives da Mattilsynet ble varslet og kom på kontroll.

Småbrukeren hadde betydelige personlige problemer, og det var dette som var årsaken til at han mistet kontrollen på dyreholdet.

- Etter rettens syn er forholdene han nå dømmes for, og risikoen for nye psykiske tilbakefall, ikke forenlig med at han har ansvar for velferden til gårdsdyr, skriver tingretten i dommen.

Mannen får imidlertid lov til å stelle og omgås dyr sammen med andre mennesker.

(NTB)