Småfly har styrtet i Vestfold. To personer omkom

(Dagbladet): Et småfly styrtet i Holmestrand i Vestfold like før 12.30 i dag.

To personer er bekreftet omkommet, melder politiet 13.32. Politiet opplyser i en pressemelding at de pårørende ennå ikke er varslet, og ønsker derfor ikke å gi detaljer om alder eller kjønn.

- Mange skolebarn vitner

Flyet var av typen PITT og styrtet i en åker ved Ekeberg skole i Holmestrand. Flyet hadde tatt av fra Torp flyplass ti minutter tidligere.

To personer er bekreftet omkommet i ulykken. https://t.co/5eWCS6phgj — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) August 22, 2017

- Det var mange vitner til hendelsen, også skolebarn. Holmestrand kommune har etablert kriseteam og er til stede ved Ekeberg skole. Politiet oppfordrer vitner til ulykken om å melde seg for politiet, opplyser politiet.

Hovedredninssentralen Sør-Norge bekreftet tidligere overfor Dagbladet at det var to personer om bord i flyet.

Alle nødetater har i ettermiddag vært på stedet. Et Sea King-helikopter rykket også til stedet, men forlot området etter kort tid.

Ingen elever i nærheten

Politiet meldte 12.45 at flyet var lokalisert i Ekeberg i Holmestrand kommune. Flyet skal ha styrtet like ved Ekeberg skole. Politiet melder at flyet ikke har styrtet i skolen.

Skolen har informert om at ingen av elevene var i nærheten av styrtstedet, men flere kan ha sett at det gikk i bakken, skriver Tønsberg Blad.

Mange foreldre har valgt å hente barna sine på skolen, før skoleslutt, skriver avisa.

Kriseteam



Rådmann Hans Erik Utne i Holmestrand kommune forteller Dagbladet at han er på skolen nå.

- Hvor mange - og om det var barn som var vitne til ulykka - har jeg ikke oversikt over, men det er rolig her på skolen nå, og politiet gjør sin jobb, sier Utne til Dagbladet.

Han forteller at skolens rektor er opptatt med å snakke med barn og foresatte, og at kommunens kriseteam også er på plass.

- Vi aktiviserte vårt kriseteam umiddelbart da vi fikk melding om hendelsen, og de var raskt på stedet, sier Utne.

Meldingen om det savnede flyet kom inn klokka 12.31.

Ifølge Tønsberg Blad har brannvesen fra flere stasjoner kjørt utrykning i tillegg til andre nødetater.

Saken oppdateres