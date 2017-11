Smogbekjempende helikoptre i India får ikke fly - på grunn av smog

(Dagbladet): Indias hovedstad New Delhi er hardt rammet av forurensning, smogen ligger som et tjukt, grått teppe over byen.

Så langt er over 6000 skoler blitt stengt på grunn av smogen, leger har bedt regjeringen om å erklære unntakstilstand, og Delhis sjefsminister Arvind Kejriwal har kalt hovedstaden for et gasskammer.

Luftkvaliteten er så dårlig, skriver The Guardian, at å puste i den tilsvarer å røyke 50 sigaretter om dagen.

Får ikke lette

Ifølge The Guardian ville myndighetene i Delhi bekjempe smogen ved å bruke statseide helikoptre til å spre vann over byen. Men nå viser det seg at redningen blir stående på bakken. Smogen over New Delhi er så tett at helikoptrene ikke kan fly over byen før teppet av smog har løst seg opp.

- Akkurat nå, med smogen som råder over byen, er det ikke mulig for helikoptrene å utføre oppdraget, sa formann og administrerende direktør i helikopterselskapet BP Sharma til The Indian Express.

Giftig trafikk

New Delhi har nærmere 22 millioner innbyggere, og har lenge vært plaget av forurensning. En studie fra 2015 viste at 52 prosent av svevestøvet i New Delhis luft var forårsaket av byens biler. Ifølge The Guardian bidrar også sand og jord fra bygningsarbeid til den kvelende atmosfæren.

Forrige uke ble luftkvaliteten i byen ytterligere forverret, av røyk fra omkringliggende områder og vindstille vær. Luftkvaliteten i byen er nå 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig.