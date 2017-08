Søkte 25 hoder - fikk over 10 000 søknader

(Finansavisen:) Da Young Sustainable Innovation søkte 25 deltakere under 25 år, fikk innovasjonsprogrammet 10.029 søknader, skriver Finansavisen.

Tidlig tirsdag morgen stimlet 25 mennesker fra nesten like mange land, alle under 25 år, sammen i Forskningsparken i Oslo. De er deltakere i innovasjonsprogrammet Young Sustainable Impact (YSI). De har det travelt. Om få dager skal de presentere sine produkter og ideer for potensielle investorer.

- Mye prat, lite handling

Siden april har de jobbet sammen i fem team. Målet er å komme opp med bærekraftige løsninger som kan bidra til å nå et eller flere av FNs bærekraftsmål. Startet med konferanse Det var ifølge avisen på lederutviklingsprogrammet Future Leaders i Oslo at en liten gjeng, blant annet bestående av Marcus Bruns (24) og Amund Grytting (21), fikk ideen om å lage de unges svar på Pariskonferansen.

- Etter å ha sett Pariskonferansen utarte seg, synes vi alle at det var mye prat og lite handling, og vi tenkte med oss selv at dette kan vi faktisk gjøre noe med, sier Bruns, som til daglig jobber i konsulentselskapet Qvartz, ifølge Finansavisen.

- Vi stilte oss spørsmålet; hva vil skje om vi samler de mest brilliante unge menneskene fra hele verden? I fjor samlet gjengen 20 unge under 20 år i Oslo. I år ramlet over 10.000 søknader inn da de gjennom sosiale medier og nettverk etterlyste potensielle kandidater til 25 plasser. En av forutsetningene var at søkerne var under 25 år.

- Hvordan velge blant 10 000 søkere?

- Vi ønsker deltakere med verdier i tråd med YSI, og som brenner for bærekraft og innovasjon. Vi vektla tidligere resultater og ferdigheter og kunnskap som er verdifullt i et team som skal skape innovative løsninger og sette dem ut i livet. Men det var også viktig for oss at deltakerne hadde mulighet til å dedikere seg til prosjektet. Vi ønsket ikke å ha et geni i programmet om vedkommende ikke er dedikert, sier Bruns til avisen.

Valgte team

- I siste runde valgte vi ikke de 25 beste individene, men de fem beste teamene.

- Vi holdt på i en evighet, med postit-lapper som vi flyttet rundt. Målet var team basert på felles visjon, interesse og diversitet i kunnskap, bakgrunn og ferdighet, sier Amund Grytting, som er daglig leder i YSI til Finansavisen.

Mellom tre og 15 timer i uken har deltakerne forpliktet seg til å jobbe med prosjektet i månedene det pågår. Denne uken møttes de for første gang fysisk, og nå sitter lagene lange dager hos StartupLab og finpusser på ideene sine.

- Vi er også veldig glade for å se at folk fra ulike bedrifter ønsker å involvere seg for å skape bærekraftige løsninger, og at det er mange som ønsker å være mentorer i programmet, sier Grytting.

Prototype

- Men er det realistisk å tro at det kan skapes bedrifter og produkter gjennom en slik prosess?

- Ja, sier Bruns.

- Det viktigste for å klare å få til noe er teamet, og dette er fantastiske team med kule ideer. Et av pilotprosjektene fra i fjor, Aquasolis, holder nå på å lage en prototype og har allerede fått inn noe funding, så vi vet at det er mulig.





Andre økonominyheter:

Wonderboy-trio legger 1,5 mrd. i nytt selskap

Sveaas vil ikke røpe planen med Norske Skog-kjøpet