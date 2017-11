Solgte rådyre klokker for verdensrekordpriser

(Finansavisen/Hegnar.no): Flere verdensrekorder ble satt da auksjonshuset Phillips avholdt en klokkeauksjon i Geneve i helgen.

Et Omega Tourbillon armbåndsur knuste faktisk rekorden for Omega-klokker omsatt på auksjoner, etter at det gikk under hammeren for 1.428.500 sveitsiske franc (ca. 11,9 millioner norske kroner).

Tidenes dyreste Omega

Ingen Omega-klokke er tidligere blitt auksjonert bort for over én million sveitsiske franc, opplyser Phillips selv på sine hjemmesider.

Ifølge Finansavisen hadde auksjonshuset på forhånd estimert en salgssum på opptil 200.000 franc, men en ivrig kjøper bladde altså opp over syv ganger så mye.

Samlerobjektet stammer ifølge avisen fra 1947, da selskapet produserte 12 Calibre 30 I-urverk med kun 30 millimeter i diameter.

Bare ett av disse ble plassert i et armbåndsur.

Patek Philippe-dobbel

En annen verdensrekord ble satt av et Patek Philippe-ur i den ifølge Phillips «legendariske» rosa gull-referansen 2499.

Dette ble omsatt for 2.777.500 sveitsiske franc (ca. 23 millioner norske kroner).

Salgssummen var auksjonens høyeste oppnådde, men ifølge Finansavisen hadde auksjonshuset selv regnet med opptil tre millioner franc.

Det nest dyreste - også det en Patek Philippe - gikk hele 24 prosent under øvre prisantydning, men 2.292.500 sveitsiske franc var likevel verdensrekord for et Patek Philippe-ur i hvitt gull-referansen 2497.

Én av fire ikke solgt

Avisen skriver at etterspørselen etter dyre armbåndsur synes å være avtakende, og viser til at én av nesten fire klokker som ble lagt ut på auksjonen ikke ble solgt.

Og av dem som ble solgt, gikk mange godt under øvre prisantydning.

Tre Rolex-rekorder

Likevel ble ytterligere tre verdensrekorder satt i løpet av helgens auksjon i Geneve, alle av Rolex-klokker.

En Rolex «Big Blue» ble solgt for 552.500 sveitsiske franc, den høyeste oppnådde prisen noensinne for en såkalt automatisk Daytona.

Videre ble en Rolex GMT-Master i rustfritt stål og referanse 6542 solgt for 300.000 sveitsiske franc, men en Rolex Milgauss i referanse 1019 gikk for halvparten.

Samlet solgte Phillips likevel ur for over 23,9 millioner sveitsiske franc i løpet av helgen (nesten 200 millioner norske kroner).

