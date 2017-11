Sør-Korea advarer: Tror Kim forbereder nye tester

(Dagbladet): Ifølge sørkoreanske etterretningskilder er det klare tegn på at Nord-Korea forbereder både en ny atomprøvesprengning og prøveskyting av nok en ballistisk rakett, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Koreas etterretningstjeneste National Intelligence Service (NIS) mener det ikke finnes noen tegn til at den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un vil senke tempoet på testene, som har ført til ekstremt strenge sanksjoner mot landet.

- Nord-Korea vil gjennomføre flere atomprøvesprengninger og arbeider videre med utviklingen av kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter, skal representanter for NIS ha opplyst under en parlamentarisk høring.

Ifølge etterretningsbyrået har det vært «aktive bevegelser» rundt missilutviklings-basen i Pyongyang, noe de mener tyder på at det lukkede regimet forbereder seg på nye tester.

Samtidig informerte de, om at en av tunnelene ved testbasen Punggye-ri nord i landet, hvor diktaturet har gjennomført alle sine atomprøvesprengninger, er klar for en ny test. Samtidig er det klare tegn til skade på en av de andre tunnelene, etter den foreløpig siste prøvesprengningen som fant sted 3. september i år.

Frykter atomkatastrofe

Atomprøvesprengningen førte til et jordskjelv som ble målt til 6,3, og analytikere mener at bomba var mye kraftigere enn samtlige av landets tidligere prøvesprengninger til sammen. Samtlige av landets seks atomprøvesprengninger har funnet sted ved testbasen Punggye-ri nord i landet. Nærmere bestemt i tunneler gravd dypt ned under fjellet Mantap.

FRYKTER KOLLAPS: SAR-målinger (syntetisk aprtur-radar) gjort før og etter Nord-Koreas atomprøvesprengning i september viser at et område på over 80 mål på toppen av fjellet «synker». Nå frykter forskere at fjellet kan kollapse og føre til en atomkatastrofe. Foto: Airbus / © DLR e.V. 2017 and © Airbus Defence and Space GmbH 2017

Dagbladet skrev tidligere denne uka om at eksperter fra store deler av verden frykter at en ny prøvesprengning inne i fjellet kan utløse en atomkatastrofe.

Advarslene kom etter at forskere hadde påvist betydelige skader på fjellet Mantap etter prøvesprengningen i begynnelsen av september.

- Slipper ikke inn

SDet var satellittbilder av fjellet som fikk kinesiske forskere til å slå alarm, ifølge Washington Post. Satellittbildene viste store jordras i fjellsiden, og radar-/SAR-bilder fanget av Airbus viste at Mantap, som tidligere var målt til 2205 meter, hadde sunket betydelig etter sprengningen. Nå frykter altså geologer at fjellet kan kollapse, noe som kan skape sprekker som slipper ut radioaktiv stråling.

Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør ved det norske seismiske observatoriet Norsar, sa til Dagbladet tirsdag at det er vanskelig å forutse med sikkerhet «hvordan fjellet vil oppføre seg ved neste prøvesprengning».

- Det er ingen som slipper inn for å undersøke fjellet. Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at når noe har vært utsatt for så mye deformasjon som det fjellet har blitt, så er det en fare for at det kan sprekke opp neste gang, sa Lycke.

Nå har også sørkoreansk etterretning kastet seg på, ifølge Yonhap. I likhet med forskere fra en rekke land, viser de til at det er klare tegn på skader ved testbasen.

- Utvikler raketter som kan nå Europa

De nye meldingene fra Sør-Korea kommer samtidig som Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøker regionen.

Under en tale i Japan tirsdag sa Stoltenberg at Nord-Korea jobber med å utvikle raketter som kan ramme Europa.

- Dette er en trussel NATO tar svært alvorlig, sa Stoltenberg under besøket i Tokyo. Han sa at NATO ser med stor bekymring på det uforutsigbare og ustabile regimet i Nord-Korea.

Onsdag gikk turen videre til Seoul i Sør-Korea. Det er første gang Stoltenberg som Natos generalsekretær besøker partnerlandene i denne regionen. Nord-Koreas aggressive og provoserende oppførsel er naturlig nok et hovedtema under besøket.

- Pyongyangs atomprøvesprengninger og rakettoppskytinger er klare brudd på en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, og er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.