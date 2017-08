Sør-Korea og USA med enorm maktdemonstrasjon: Simulerte presisjonsbombing av Nord-Korea

(Dagbladet): Totalt åtte jagerfly og to bombefly fra Sør-Korea og USA gjennomførte i dag en historisk stor øvelse over Korea-halvøya.

To B-1B-bombefly, fire F-15-jagerfly og fire F-35-jagerfly deltok i øvelsen, skriver CNN.

Flyene er blant det amerikanske forsvarets mest avanserte krigsfly, og B-1B-bombeflyene har blant annet kapasitet til å bære atomvåpen.

Presisjonsbombing

Den store øvelsen er et motsvar på Nord-Koreas prøveoppskyting av en rakett som fyrt av over den japanske øya Hokkaido og landet i Stillehavet. Den er også et kraftig svar på det lukkede diktaturets fortsatte utvikling i eget atomvåpenprogram.

Nyhetsbyrået Yonhap skriver at USA hentet jagerfly fra Japan og bombefly fra USAs base på øya Guam, og omtaler dette som en øvelse vi aldri har sett før.

Flyene tok del i øvelsesbombing på en militærplass i nærheten av Sør-Koreas østkyst.

En talsmann fra det sørkoreanske forsvarsdepartementet sier til AP at flyene simulerte presisjonsangrep mot Nord-Koreas «kjernefasiliteter».

Stadige provokasjoner

USA sender ofte krigsfly til Sør-Korea når spenningen stiger i nord. Korea er teknisk sett fortsatt i krig etter Koreakrigen mellom 1950-1953, som endte med en våpenhvile og ikke en fredsavtale.

I nord er det den uregjerlige diktatoren Kim Jong-un som sitter ved makta, mens USA er en svært viktig alliert for sør.

Den siste tida har også spenningen økt betraktelig på grunn av Kims videreutvikling av landet atomprogram og stadige provokasjoner med rakettoppskytninger.

Nord-Korea avfyrte tirsdag morgen (lokal tid) et missil. Det ble sendt fra Pyongyang, passerte over den japanske øya Hokkaido, og landet i havet på østsiden av landet. Innbyggere i nordre del av Japan våknet opp til en urovekkende tekstmelding fra regjeringen om at et missil fra Nord-Korea passerte i luftrommet over dem.

- Vi ble overrasket over at det passerte over vårt område. Det har aldri skjedd før, sier lokale Hiroyuki Iwafune til The Guardian.

- Opptrapping av konflikten

Oppskytningen ble møtt med fordømmelser fra verdenssamfunnet. Blant annet utenriksminister Børge Brende og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har fordømt oppskytingen. Brende har kalt det for en farlig provokasjon.

Japans statsminister Shinzo Abe ba umiddelbart FNs sikkerhetsråd om å kalle inn til hastemøte. Abe sa dette var en fullstendig uakseptabel handling, og en alvorlig trussel som ødelegger for freden og sikkerheten i regionen.

- Min umiddelbare reaksjon er at dette er en opptrapping av konflikten. Det er ingen tvil om det, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, til Dagbladet etter Nord-Koreas oppskyting.

Ikke overraskende

Helgesen og Stein Tønnesson, professor ved PRIO og ekspert på Nord-Korea, er enige om at missiloppskytingen mandag var ventet, grunnet en pågående årlig amerikansk militærøvelse i Sør-Korea.

- Det er slik Nord-Korea pleier å agere når Sør-Korea og USA har militærøvelse, sier Tønnesson.

Nord-Korea-leder Kim Jong-un var også ute i forkant av militærøvelsen og truet USA mot å holde militærøvelsen.