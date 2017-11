Søviknes innrømmer: Aner ikke når Norge vil tjene penger på kjempeprosjekt

(Dagbladet): Forrige uke skrev Dagbladet at olje- og energiminister Terje Søviknes feilinformerte Stortinget vedrørende spørsmål om når oljeutvinning fra det omstridte Goliat-feltet i Barentshavet blir lønnsom for statskassa.

Søviknes oppga først år 2019, men måtte endre svaret til 2022. Søviknes bommet altså med flere år i spørsmålet om når Goliat-feltet i realiteten vil sørge for inntekter til AS Norge.

Søviknes vet ikke

Svaret fra Søviknes var likevel ikke tilfredsstillende for SV, ettersom Søviknes oppga når oljeselskapet ENI, som driver Goliat-feltet, vil tjene penger - ikke når AS Norge gå med overskudd.



Grunnet skattemessige fordeler knyttet til utlegg for leteaktiviteter, vil som regel oljeselskapene tjene penger på norske oljefelt før staten gjør det.

I et skriftlig svar til SV i dag innrømmer oljeministeren at han kort og godt ikke vet når skattebetalerne vil begynne å se økonomisk gevinst fra statens enorme investering i Goliat-feltet.

«Først etter at produksjonen er avsluttet vil eierne i feltet kunne gi et endelig svar på spørsmål som lønnsomheten av utbyggingen som helhet, lønnsomheten for det enkelte eierselskap og samlede skatteeffekter feltet har medført for nåværende og eventuelle historiske eiere», skriver oljeministeren.

«Departementet har ikke et eget syn på framtidig produksjon kostnader og inntekter fra enkeltfelt som Goliat», legger han til.

Goliat-feltet ble åpnet i april 2016, men har vært omstridt over lang tid, etter store budsjettoverskridelser og høy usikkerhet rundt lønnsomheten til prosjektet.

Utbyggingskostnaden av feltet har steget fra 28 til over 50 milliarder kroner. Feltet har også blitt midlertidig stengt flere ganger grunnet sikkerhetsproblemer.

- Helt utrolig

SVs Lars Haltbrekken er mildt sagt misfornøyd med Søviknes' svar, og mener det nå er enda større grunn til å tro at Norge aldri vil tjene penger på Goliat-feltet.

- Ingen seriøse personer driver butikk på en slik «happy go lucky» måte. Vi må kunne forvente at en statsråd vet om et oljefelt er lønnsomt for staten eller ikke, sier Haltbrekken til Dagbladet.

- Det er helt utrolig at departementet ikke har den oversikten vi ber om, legger han til.

Det skal ligge rundt 180 millioner fat med olje under havbunnen på Goliat-feltet. I år 2022, når Norge tidligst kan tjene penger på Goliat-feltet, er over halvparten av olja i feltet allerede pumpet opp og solgt av italienske ENI. Dette ble kjent etter Søviknes' svar forrige uke.

- Goliat har vært en skandaløs utbygging fra starten. Det har vært enorme kostnadsoverskridelser og svært alvorlige sikkerhetsbrudd. Utbyggingen viser at vi ikke bare spiller hasard med klimaet, men også fellesskapets penger gjennom denne utbyggingen, avslutter Lars Haltbrekken.