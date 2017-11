Sp: Uakseptabel oppførsel fra Meyer

(NTB/Dagbladet): Det ble ikke noe av dagens varslede skjebnemøte med finansminister Siv Jensen. Årsaken var at Meyer ville ha med seg en advokat inn på møtet, i tilfelle ministeren ønsket å sparke henne.

Finansministeren har selv avvist dette, og nå reagerer Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik på måten SSB-direktøren har opptrådt.

- Dette går ikke an. At en framstående embetskvinne på kort varsel nekter å stille på et avtalt møte med ansvarlig statsråd er helt uhørt, sier Gjelsvik.

- Som leder har man et ansvar overfor organisasjonen og de ansatte man er satt til å lede, påpeker Gjelsvik.

Sendte bekymringsbrev

Dagens møte skulle etter planen være det tredje møtet mellom Siv Jensen og Christine Meyer i forbindelse med bråket i SSB.

Uroen er knyttet til intern omorganisering, og tillitsvalgte har reagert på forholdene som råder innad i organisasjonen.

De har sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet.

- Vi får tilbakemeldinger om store fysiske og psykiske reaksjoner fra ansatte, heter det i brevet, ifølge Aftenposten.

Mener Meyer gjør vondt verre

Brevet ble sendt onsdag ettermiddag fra Statistisk sentralbyrås (SSB) representanter i Norsk Tjenestemannslag (NTL), med kopi til Finansdepartementet.

- Det psykososiale arbeidsmiljøet i SSB er nå på et kritisk dårlig nivå, heter det videre.

Senterpartiets Gjelsvik mener på sin side at Meyers oppførsel i dag vil skape mer usikkerhet for SSB og de ansatte.

- Gjennom de siste dager har både Jensen og Meyer bidratt til at SSBs krise har eskalert ytterligere. Nå må Siv Jensen skjære igjennom og sørge for avklaring, framholder Sp-representanten.

Administrerende direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå er fredag morgen kl. 9 i et tredje møte med finansminister Siv Jensen (Frp). Torsdag meldte flere medier at Meyer vil gå av. Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.



Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876. Striden står dels mellom ulike fagmiljøer. Der enkelte uttrykker et ønske om at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, vil andre heller vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.



Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.



Kritikk er også rettet mot Christine Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.



Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vekket bekymring i regjeringspartiet Frp og fått flere til å stille spørsmål ved SSB-sjefens objektivitet og integritet. Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge.



At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet. Kilde: NTB