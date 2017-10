Spania-ekspert: Catalonias president kan bli «en konge uten land»

(Dagbladet): Spanias statsminister Mariano Rajoy slo lynkjapt tilbake, da Catalonias parlament fredag ettermiddag vedtok å løsrive regionen fra Spania.

På få timer avsatte han Catalonias president Carles Puigdemont, iverksatte Spanias maktovertakelse, og skrev ut nyvalg i regionen allerede 21. desember.

- Et smart trekk, sier Dagbladets kommentator Einar Hagvaag. Han mener at det ville vært et mareritt å skulle prøve å styre Catalonia i lang tid, med en motvillig lokal administrasjon.

- Arrestordre i skuffen

Fredag bekreftet også påtalemakten at de vil sikte Puigdemont for opprør mot Spania.

Nå gjenstår det å se om presidenten er satt sjakk matt - og om eller når han vil bli arrestert.

- Det vet man faktisk ikke, sier Marcus Buck, Spania-ekspert og leder for Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

- Det vil nok på et tidspunkt bli utstedt en arrestordre, men det kan godt hende de lar være å iverksette den, sier han til Dagbladet.

Grunnen er det som vi så også fredag: Tusener av mennesker i gatene i Barcelona.

- Konger uten land

Gang etter gang den siste måneden har innbyggerne i Catalonias hovedstad vist at de greier å mobilisere i gatene.

Hvis demonstranter danner et levende skjold, kan Puigdemonts regjering og deres allierte i parlamentet være utenfor sentralmaktens rekkevidde.

Problemet for dem er at det ikke blir så lett å få gjort noe derfra.

Buck sammenlikner Spanias styringssystem med det norske, hvor en fylkesmann er statens representant i fylkene, og griper inn hvis noen går utover sine fullmakter.

Noe tilsvarende mener han vil skje i Catalonia, og at det blir vanskelig for Catalonias regjering å stoppe det.

- Da kan de bli sittende der i palassene sine, som konger uten land, sier Marcus Buck.

Striden om Catalonia 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet, i en folkeavstemning i den spanske regionen Catalonia.

Bare 42 prosent deltok i avstemningen, som på forhånd hadde blitt erklært ulovlig av den spanske grunnlovsdomstolen.

Det vakte internasjonal oppsikt at spansk politi ble satt inn mot dem som stemte, og at hundrevis av personer kom til skade.

10. oktober uttrykte Catalonias president Carles Puigdemont sin vilje til å sette uavhengigheterklæringen ut i livet.

Senere krevde Spanias statsminister et klart svar på om uavhengighet faktisk var erklært. I mangel av det ville han iverksette paragraf 155 i grunnloven, som gir anledning til å frata en opprørsk region selvstyret.

27. oktober vedtok det katalanske parlamentet en uavhengighetserklæring. Opposisjonspartiene boikottet avstemningen. Samtidig vedtok Spanias senat å iverksette paragraf 155 i grunnloven.

- Fiendtlig innstilt

Dagbladets kommentator Einar Hagvaag mener statsminister Mariano Rajoy har en like stor utfordring:

«Tenk deg å sende en gjeng fremmede ledere for å overta en offentlig administrasjon som teller omtrent 200 000 ansatte, som er mer eller mindre fiendtlig innstilt til sine nye overordnede, som har utviklet sine særegne arbeidsformer, og som i motsetning til de nye lederne kjenner både stedet og menneskene der! Tror du det vil gå?», spurte han retorisk i Dagbladet på torsdag.

Nå tror han Rajoy kan ha løst mye av dette, ved å skrive ut nyvalg allerede 21. desember.

Lett blir det uansett ikke for Spania.

- For hvert eneste tiltak sentralregjeringen skal sette inn, skal de som blir berørt få tid til å komme med et tilsvar, sier Marcus Buck.

Dermed kan det hele bli en tungrodd affære.