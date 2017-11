Spent situasjon i Zimbabwe. Dette mener eksperten vil skje videre

(Dagbladet): President Robert Mugabe ble søndag avsatt som leder for regjeringspartiet ZANU-PF i Zimbabwe. Kona Grace Mugabe ble samtidig avsatt som leder for kvinnebevegelsen i samme parti.

Avgjørelsen ble tatt av sentralstyret i ZANU-PF under et krisemøte søndag, og de besluttet samtidig å erstatte presidenten med Emmerson Mnangagwa, som fikk sparken av Mugabe som visepresident tidligere i uka. Mnangagwa ble også utpekt som partiets kandidat til presidentvalget som etter planen skal holdes neste år.

Et samlet parti stilte seg bak kravet om Mugabes avgang, og det samme gjorde krigsveteranene som lørdag arrangerte en massemønstring i Harare med krav om presidentens avgang. Ungdomspartiet i ZANU-PF, som har vært sterke støttespillere for Mugabe, sluttet også opp om kravet søndag, og jubelen var derfor stor da sentralstyret kastet både presidenten og kona hans ut av partiet.

Spent situasjon

Ifølge krigsveteranenes leder Chris Mutsvangwa innledes nå prosessen med å frata Mugabe presidentposten, noe som trolig vil skje når nasjonalforsamlingen trer sammen mandag.

For selv om Mugabe er avsatt som partileder for ZANU-PF, er han fortsatt landets president, og det er nå knyttet stor spenning til hva som vil skje videre.

- Det store spørsmålet er om presidenten vil gå av frivillig eller ikke, sier seniorforsker Henning Melber ved Nordiska Afrikainstitutet til Dagbladet.

- Kan fortsatt gå av med en viss ære i behold

Etter at regjeringshæren grep makten onsdag og satte Mugabe i husarrest, har alle forsøk på å overtale ham til å trekke seg mislyktes. Nevøen Patrick Zhuwao uttalte til Reuters lørdag at president Mugabe og kona Grace heller vil dø enn å trekke seg. Zimbabwes forsvarssjef Constantino Chiwenga skal i løpet av søndagen ha et nytt møte med Mugabe.

- Det er vanskelig å si om presset fra hæren, paritet og folket vil være nok til at han trekker seg frivillig. Han har mistet all støtte, og det ingen tvil om at det er det riktige valget å ta. Dersom han gjør det, kan han fortsatt gå av med en viss form for ære i behold og sannsynligvis får han en statlig begravelse når han dør, sier Melber.

Og dersom han ikke trekker seg?

- Han vil uansett bli fratatt presidentposten, og det vil nok skje raskt, men det tvinger hæren inn i en svært vanskelig situasjon. De ønsker en fredelig løsning og vil helst unngå tiltak som strider med grunnloven eller internasjonale bestemmelser, sier seniorforskeren.

Truer med riksrett

Regjeringspartiet har stilt et ultimatum om at Mugabe må trekke seg som president innen klokken 12 mandag. Dersom han ikke går med på dette, truer de med å stille ham for riksrett.

- Det er absolutt en mulighet for at han vil bli stilt for riksrett. Jo lenger han blir sittende, jo mer vil situasjonen tilspisses. Da er det også større fare for at Den afrikanske union eller andre utenfra griper inn, sier Melber.

Han er imidlertid ikke bekymret for at det vil bryte ut store opptøyer i landet.

- De fleste er enige i at Mugabe må gå av, så sannsynligheten for et voldelig opprør eller borgerkrig er ikke særlig stor, mener seniorforskeren.

Upopulær

Det kom ikke som noen overraskelse at sentralstyret i ZANU-PF valgte å avsette sin egen partileder. Melber forklarer hvorfor:

- Nok er nok. Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene, og har lenge vært en upopulær president. Økonomien i landet går dårlig, det er stor arbeidsledighet og fattigdom, og det har nærmest vært et totalitært diktatur. Folk ønsker maktskifte, frihet og ytringsfrihet, noe lørdagens demonstrasjoner i hovedstaden Harare viste tydelig.

Titusener av mennesker deltok i lørdagens demonstrasjon mot presidenten, som var støttet av hæren, og Melber mener dette ble gjort for å få Mugabe til å innse at folket har vendt ham ryggen. Misnøyen med Mugabe skal blant annet stamme fra 90-tallet, da det en gang velstående Zimbabwe kollapset økonomisk. Han er siden beskyldt for å ha ødelagt landets økonomi.

- For første gang på mange år kan folket endelig ytre seg fritt og vise åpent hva de mener, sier Melber.

I likhet med presidenten, har heller ikke kona Grace, som nå er avsatt som leder for kvinnebevegelsen i ZANU-PF, vært særlig populær.

- Hun har hatt mest støtte i kvinnebevegelsen og blant de unge, men ikke hos hæren, og det er fortsatt de eldre som har mest innflytelse og makt i landet, sier Melber.

Tror Krokodillen overtar makta

Visepresident Emmerson Mnangagwa, også kjent som «krokodillen», ble avsatt av president Mugabe tidligere i uka, i det som var et antatt forsøk på å gjøre Mugabes kone Grace til presidentens etterfølger.

Ettersom han nå har blitt erstattet som partileder for regjeringspartiet ZANU-PF, er det ventet at han vil bli landets neste president.

- Krokodillen vil nok ta over makta i Zimbabwe, avslutter Melber.

Et land i ruiner

Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og etterlater seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom. Arbeidsledigheten i Zimbabwe er ifølge fagforeninger på over 90 prosent, og den gjennomsnittlige levealderen er ifølge FN på 59 år.

Selv håpet Mugabe trolig å bli etterfulgt av sin 41 år yngre kone Grace, som har hatt støtte i kvinnebevegelsen innen ZANU-PF, men ingen støtte i hæren.

Emmerson Mnangagwa er med sine 75 år heller ingen ungdom og har både lang fartstid og et til dels dårlig rykte. I likhet med Mugabe deltok han i frigjøringskrigen mot den britiske kolonimakten og fikk militær trening i Kina og Egypt.

Etter uavhengigheten i 1980 fikk han jobben med å slå ned politisk opposisjon, og han har opp gjennom årene hatt en rekke sentrale stillinger. I 2008 ble han igjen sjef for sikkerhetsstyrkene og fikk tilnavnet «Krokodillen» for sin nådeløse jakt på opposisjonelle og andre regimekritikere.

Da Mugabe tidligere i uka sparket Mnangagwa som visepresident for å rydde vei for kona Grace, rant begeret over for generalene. Regjeringshæren i Zimbabwe grep derfor onsdag makten og satte Mugabe i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp.

Fakta om Zimbabwe Innlandsstat i det sørlige Afrika med 16 millioner innbyggere.

Kolonisert av Storbritannia på slutten av 1800-tallet. Selvstyrt koloni fra 1923. Ble kjent som Rhodesia og styrt av et hvitt mindretallsregime som ensidig erklærte landets uavhengighet fra Storbritannia i 1965. Oppnådde selvstendighet først i 1980 etter en frigjøringskrig.

Robert Mugabe (93) ble feiret som frigjøringshelt og har ledet landet siden selvstendigheten, først som statsminister, deretter som president fra 1987.

Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han har fått skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet.

Etter et omstridte presidentvalg i 2009 måtte Mugabe gå med på å dele makten med motkandidaten Morgan Tsvangirai, som ble statsminister. Men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender.

I forrige uke avsatte Mugabe sin visepresident Emmerson Mnangagwa. Det var ventet at Mugabe isteden ville utnevne sin kone Grace til ny visepresident.

Onsdag ble Mugabe satt i varetekt av landets militære, som nekter for at dette er et kupp.

Ifølge Norad har Zimbabwe mottatt drøyt 4 milliarder kroner i norsk bistand under Mugabes regjeringstid. Kilde: NTB