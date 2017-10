Spetalen laster opp i børstapere

(Hegnar.no): Den profilerte investoren Øystein Stray Spetalen ligger ikke på latsiden når han øyner gode muligheter i aksjemarkedet.

Nå har han fått øynene opp for to aksjer som begge har gjort det svært dårlig i en tid der Oslo Børs har gjort det svært bra.

Selskapene det dreier seg om er riggselskapet Fred. Olsen Energy og Next Biometrics som arbeider med fingeravtrykksteknologi.

Rigg

Ifølge rykende ferske aksjonærlister, har det Spetalen-kontrollerte selskapet Tycoon Industrier AS, kjøpt én million aksjer i Fred. Olsen Energy, noe som tilsvarer 1,5 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Det fører ham opp på sjetteplass over de største aksjonærene i riggselskapet som ikke lenger har en eneste rigg på kontrakt, og som har falt rundt 90 prosent på Oslo Børs siden den foreløpige toppnoteringen høsten 2013.

Også profilerte investorer som Spetalens bror, Eigil Stray Spetalen, og Ketil Skorstad, kom forrige uke inn på listen over de største aksjonærene i riggselskapet gjennom sine respektive selskap, Kristianro AS og Tigerstaden AS.

Fingeravtrykksensorer

I Next Biometrics som har falt nesten 60 prosent siden midten av oktober i fjor, kjøpte Øystein Stray Spetalen 300.000 aksjer i forrige uke, noe som tilsvarer 1,83 prosent av aksjene i selskapet og gjør ham til 11. største aksjonær.

Inntoget til Spetalen bidro til å løfte Fred. Olsen aksjen med 12,20 prosent til 23 kroner mandag, mens Next-aksjen steg 8,49 prosent til 51,75 kroner.

Mens Fred. Olsen Energy faller noe tilbake tirsdag, stormer Next-aksjen videre med en oppgang på ytterligere 25,60 prosent til 65 kroner.

I tillegg til Spetalen-effekten, komme tirsdagens kursoppgang i Next-aksjen som følge av at selskapet har begynt masseproduksjon av fingeravtrykksmodulen NB-2034-S2.

- Dette vil påvirke selskapets marginer betydelig fra 1. kvartal 2018, uttalte Next Biometrics-sjef Ritu Favre i en melding.

Det har ikke lyktes Hegnar.no å få en kommentar fra Øystein Stray Spetalen tirsdag.

