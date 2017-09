Sponheim og Halvorsen klarte det. Kan Jonas vinne kampen mot klokka?

(Dagbladet): - Jeg er glad i å gå på ski. Jeg går gjerne fem mil, og nå er vi på fire.

Dette språklige bildet gjentok Jonas Gahr Støre da Arbeiderparti-lederen ble intervjuet av NRK torsdag kveld. TV-opptredenen kom kort tid etter at en fersk måling fra TV 2 viste et borgerlig flertall på 86 mandater.

Samtidig hadde Arbeiderpartiet, SV og Sp fått 81, ifølge TV 2s tall.

Negativ trend

Målingen viste også at Støres parti ligger på rundt 27,1 prosent.

Den relativt lave oppslutningen stemmer, med unntak av VGs mer positive måling samme dag, med en rekke krisemålinger for Arbeiderpartiet den siste tida.

- Det begynner å bli i seneste laget, svarer valgforsker Anders Todal Jenssen på spørsmål om Arbeiderpartiet kan snu trenden, snaut to uker før valget.

Todal Jenssen viser til flere eksempler på partier som har kuppet valgkampen på tampen. De aller fleste av disse er imidlertid mindre partier.

- Du har Venstre (under Lars Sponheim) som i tolvte time klarte å holde seg over sperregrensa i 2005, og Kristian Halvorsen (SV) som klarte å komme på banen med et slags «vi er de eneste som tenker på de unge»-budskap, forteller valgforskeren tilsatt ved NTNU.

Frir mot sentrum

Valgforskeren peker på det han mener er en manglende entusiasme blant Arbeiderpartiets kjernevelgere.

Samtidig viser han til den gamle Arbeiderparti-traveren Haakon Lie.

- Han pleide å si at partiet alltid måtte gå til valg på en stor reform, sier Todal Jenssen om formelen han mener Støres parti har gått bort fra.

Dette mens partiet har fokusert på å vinne velgere i sentrumssjiktet.

- Arbeiderpartiet og Høyre har samme strategi her. Begge legger opp til å vinne medianvelgerne, men Arbeiderpartiet tåler det dårligere. Høyres kjernevelgere har høy utdanning, inntekt og stor interesse for politikk, og en stor andel av dem stemmer uansett, sier Anders Todal Jenssen til Dagbladet.

- Bør fokusere på kjernevelgere

Da han blir spurt om Arbeiderpartiet kan gjøre noe annerledes i valgkampinnspurten, svarer han partiet må slutte å se mot sentrum.

Her er det ikke mange flere velgere å hente, ifølge forskeren som mener at årets valg minner mye om valget i 2013. Da tok Høyre og Frp over makta fra de rødgrønne etter åtte år med Stoltenberg-regjering.

- De bør fokusere på kjernevelgere. Mange har et problem med å se forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet. Det er et av Arbeiderpartiets største problemer, sier Anders Todal Jenssen til Dagbladet.