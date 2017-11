Sporløst forsvunnet i jakten på et av verdens mest mystiske folk

(Dagbladet): Søndag 12. november skulle den britiske oppdageren Benedict Allen (57) vært tilbake i Port Moresby, hovedstaden på Papua Ny-Guinea.

Men Allen dukket aldri opp som planlagt.

Allen, som har laget programmer for BBC og skrevet bøker om oppdagelsesreiser, dro tidligere i høst ut for å finne tilbake til den isolerte Yaifo-stammen. Ifølge The Guardian tilbrakte Allen for første gang tid sammen med Yaifo-stammen for 30 år siden.

Uten telefon og GPS

Ifølge avisa ville trebarnsfaren lage en dokumentar om Yaifo-stammen. Allen skal ha lagt ut på reisen uten telefon eller GPS.

Allens søster, Katie, sa til BBC Radio 4 at hun insisterte på at broren skulle ta med seg en satellittelefon.

- Det er forferdelig, men dette er ikke første gang det skjer. Da han var ung krysset han Amazonas til fots, og var savnet i tre måneder.

Siste blogginnlegg

Allen skrev om reiseplanene på bloggen sin. Det siste blogginnlegget er publisert 14. september, og heter «Jeg blir kanskje borte en stund...».

Her skriver Allen at Yaifo-stammen fremdeles bor isolert, i avsidesliggende strøk på Papua Ny-Guinea.

- Ingen andre utenfra har besøkt dem, siden jeg som ung mann la ut på en ganske farefull reise. Det gjør at de er det mest isolerte folket på Papua Ny-Guinea, og en av de siste stammene i verden som ikke har kontakt med vårt samfunn.

Videre skriver Allen at han i oktober ville dra inn til de avsidesliggende områdene med helikopter, for å finne tilbake til den isolerte stammen.

På bloggen skriver Allen også at det kan bli vanskelig å komme seg tilbake til sivilisasjonen.

- Jeg må enten padle ned elva i en ukes tid, eller få hjelp av Yaifo-stammen. Så, hvis denne bloggen eller Twitter-kontoen min blir uvanlig stille, så er det fordi jeg fremdeles er der ute et sted, skriver Allen.

- Ville aldri gitt opp

Selv om det nå har vært stille lenge, er ikke Frank Gardner, BBCs sikkerhetskorrespondent, spesielt bekymret.

- Benedict forventet at noe som dette kom til å skje. Jeg spiste middag med ham rett før han dro, og da sa han at «jeg er ganske sikker på at jeg vil være utenfor kontakt en ganske lang tid, og folk bør ikke bekymre seg for det».

Men Allens agent, Joanna Sarsby, sa til avisa The Daily Mail at Allens kone er svært bekymret.

- Han er en svært erfaren utforsker, veldig smart, ressurssterk og kan overleve på jordas mest fiendtlige steder. Han ville aldri gitt opp. Kanskje er han ikke en ung mann lenger, men han er i god form, sa Sarsby.