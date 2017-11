SSB kaller bekymrede ansatte inn til allmøte

(Dagbladet/NTB): «Etter møtet med finansministeren om hvilke tiltak SSB vil foreslå, planlegges det et møte med forskningsavdelingen og et allmøte senere på dagen.» heter det i e-posten SSB ledelsen har sendt ut til de ansatte, ifølge NRK.

Allmøtet kommer etter at internt bråk innad i statistikkbyrået ble kjent for to og en halv uke siden.

Kutt og omorganisering

Bakgrunnen for striden er et kutt i forskningsstaben og omorganisering i andre deler av byrået. En av dem som skal flyttes på er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy.

Og flere stiller nå spørsmål ved om Holmøy flyttes på grunn av omorganisering eller beregninger han gjorde like før valget.

Kontrovers rundt Holmøy

I september gjorde nemlig Holmøy en beregning av den ekstra skattebyrden ved innvandring og kom fram til at den er 10 000 kroner årlig per person fra 2025. Årsaken er lav yrkesdeltakelse og at oljefondes skal fordeles på fler.

Meyer har tidligere fortalt Dagsavisen at fortsatt innvandring til Europa er en av tingene hun ville gått i demonstrasjonstog for.

Som følge av endringene i SSB blir Erling Holmøy omplassert, og han får ikke lenger drive med forskning i SSB.

Bekymret tillitsvalgt

Tillitsvalgte i SSB er bekymret over at bråket i og rundt SSB går utover de ansattes helse og har sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet.

- Vi får tilbakemeldinger om store fysiske og psykiske reaksjoner fra ansatte, heter det i brevet, ifølge Aftenposten.

Brevet ble sendt onsdag ettermiddag fra Statistisk sentralbyrås (SSB) representanter i Norsk Tjenestemannslag (NTL), med kopi til Finansdepartementet.

- Det psykososiale arbeidsmiljøet i SSB er nå på et kritisk dårlig nivå, heter det videre.