SSB-sjefen skal i nytt møte med Siv Jensen fredag

SSB-sjef Christine Meyer var ute i god tid til dagens møte som skulle starte i Finansdepartementet klokka 8.15. Ved 10.30-tida melder Aftenposten at hun forlot møtet ut bakveien, uten å snakke med pressen.

På forhånd var det ventet at SSB-sjefen ville komme med sitt forslag til løsning på striden rundt omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB-sjef Christine Meyer sier situasjonen rundt byrået er komplisert, og at hun skal i et nytt møte med finansminister Siv Jensen (Frp) fredag denne uka.

- Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganiseringsprosessen i SSB. Situasjonen er fortsatt komplisert og vi trenger noe mer tid. Jeg ser fram til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag, het det i e-posten.

Ingen konklusjon

Jensen møtte også Meyer til en samtale i Finansdepartementet sist mandag. Der orienterte SSB-direktøren om omstillingsarbeidet i byrået, men en konklusjon ble ikke trukket.

- I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet, sa statsråden etter møtet.

Bakgrunnen for striden i SSB er et kutt i forskningsstaben og omorganisering i andre deler av byrået. En av dem som skal flyttes på er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy. Og flere stiller nå spørsmål ved om Holmøy flyttes på grunn av omorganisering eller beregninger han gjorde like før valget.

Innvandring

I september gjorde nemlig Holmhøy en beregning av den ekstra skattebyrden ved innvandring og kom fram til at den er 10 000 kroner årlig per person fra 2025. Årsaken er lav yrkesdeltakelse og at oljefondes skal fordeles på fler.

Meyer har tidligere fortalt Dagsavisen at fortsatt innvandring til Europa er en av tingene hun ville gått i demonstrasjonstog for.

Som følge av endringene i SSB blir Erling Holmøy omplassert, og han får ikke lenger drive med forskning i SSB.