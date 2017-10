Statsbygg avviser klagen på tildeling av kontrakt for det nye regjeringskvartalet

- En grundig gjennomgang av klagepunktene viser at det ikke foreligger noe grunnlag for å avvise Team Urbis fra konkurransen, opplyser Statsbygg.

Statsbygg konstaterer at tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket, og at Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet ikke har gitt Team Urbis særskilte fordeler.

Det var 27. september i år at Statsbygg kunngjorde vinneren av arkitektkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.

Det var forslaget «Adapt» som ble valgt i finalerunden. Bak forslaget står Team Urbis, som består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbeck & Lindheim, Asplan Viak, Haptic Architects, COWI, Aas-Jakobsen, Scenario Interiørarkitekter og Per Rasmussen.

- Det er en ekstremt stor glede å få en sånn melding. Det er et prosjekt som for arkitekter og ingeniører er noe av det gjeveste du kan få. Vi elsker prosjektet, sa Gudmund Stokke, leder for vinnerarkitektene i team Urbis, til Dagbladet den gang.

- Kan ikke leve med uregelmessigheter

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før reaksjonene rant inn. Både fagfolk og Oslo-politikere ba om omkamp om nytt regjeringskvartal. For to uker siden ble det kjent at selskapene bak arkitektteamet G8+ hadde valgt å levere en klage på konkurransen.

Nye opplysninger om rådgiverhabilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen, heter det i en pressemelding fra arkitektteamet som kom på andreplass i konkurransen.

Partner Lars Haukeland i LPO arkitekter og talsperson for Team G8+ hevdet konkurransen ikke har foregått etter boka.

- Verken vi, bransjen eller Statsbygg kan leve med uregelmessigheter. Det er som å delta i et maraton og etterpå oppdage at vinneren startet en halvtime før oss andre, sa han.

Avvist

Statsbygg sa på sin side at de ville ta klagen til etterretning, uten at de ville si noe ytterligere om innholdet i klagen.

- Vi skal sette oss inn i klagen og behandle den grundig før vi kan komme med noen synspunkter om innholdet, sa kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til NTB for to uker siden.

Nå har de altså avvist klagen og konstaterer at tildelingen er fjort i samsvar med anskaffelsesregelverket.