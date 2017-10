Statssekretær beklager utbrudd mot muslimer

(Dagbladet): - Jeg beklager formuleringen i det jeg skrev på Facebook. Å beskrive muslimer som en gruppe eller trekke frem religioner er uakseptabelt og jeg forstår reaksjonene.

Det skriver Line Miriam Sandberg (Frp), statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, i en e-post til NRK i etterkant av Facebook-innlegg publisert mandag den 5. juni.

I det sto det blant annet følgende:

«Hvorfor rømmer alle FRA muslimske land? Hvorfor vil ikke muslimene bo i muslimske land og kjempe dær, for sin religion sammen med sine brødre og søstre? Hvorfor er de imot likeverd, demokrati, frihet og ytringsfrihet? Hvorfor flykter de FRA sine land TIL land med vestlige verdier og tankefods som mange av de hater og ser ned på? Hvorfor vil de ikke ta i mot friheten, vårt demokrati, likeverdet og våre verdisyn?»

- Nok er nok

«Nå må vi slutte å forstå, unnskylde, være naive og tafatte! Å fordømme og ta avstand hjelper ikke en millimeter og blir bare latterliggjort i deres verden. NÅ BØR SILKEHANSKENE AV OG HARDERE LUT TIL! nok er nok» het det også i det nå slettede innlegget.

NRK skriver at innlegget ble etterfulgt av kritikk fra flere hold.

Blant de som har tatt avstand fra innlegget er hennes nåværende overordnede, helseminister Bent Høie.

Høie fikk brev

Høie fikk et brev om innlegget fra Helse Nord sendt til ministerens kontor den 10 oktober. I det ba flere styremedlemer helseministeren vurdere sammensetningen av oppnevnte styremedlemmer i Helse Nord RHF.

Dette på et tidspunkt der Sandberg (et mangeårig styremedlem) sitt innlegg fremdeles var synlig for hennes da rundt 3000 Facebook-venner, ifølge brevet.

- Det er uakseptabelt å beskrive muslimer som gruppe på den måten. Samtidig er det viktig å påpeke at alle kan gjøre feil, sier Høie, ifølge NRK, som fikk Sandberg som statssekretær den 27. oktober.