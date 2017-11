Stavanger lufthavn måtte stenge og fly ble sirklende i lufta på grunn av drone

Stavanger lufthavn Sola måtte lørdag stenge etter at en drone ble observert på flyplassen lørdag. Saken er politianmeldt.

Det var mellom klokka 13.35 og 14.00, ifølge NRK, at flyplassen var stengt.

Lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen sier hendelsen var ubehagelig.

- Vi jobber døgnkontinuerlig for å hindre at fugler skal kollidere med et fly eller et helikopter. Det sier seg selv at en drone på samme størrelse som en fugl, kan få fatale konsekvenser for et fly eller helikopter, sier han.

Det er ulovlig å fly droner i nærheten av flyplasser, og både politi, Forsvaret og ansatte på flyplassen lette etter personen som styrte dronen, uten hell.

Stengningen førte til at et Norwegian-fly på vei til Sola fra Oslo måtte sirkle i lufta i 20 minutter før det fikk lande. Utover dette, fikk stengningen ingen store konsekvenser.

(NTB)