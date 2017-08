Stenger McDonald's-restaurant umiddelbart etter ekkelt funn

(Dagbladet): McDonald's-restauranten på Mjøsstranda på Gjøvik er stengt med umiddelbar virkning etter et funn som kan få noen hver til å sette burgeren i vrangstrupen.

Det var ved 23.30-tida i går kveld at Vegard Lindmoen (22) og en kamerat i begynnelsen av 20-åra besøkte McDonald's-restauranten for å spise kveldsmat. Men kort tid etter at de hadde satt tenna i hamburgerne hørte de en uvant krafselyd.

Under en luftventil, få centimeter unna matbordet, fikk han og kameraten øye på en hårete gnager som tilsynelatende var i gang med å tygge på noe.

- Vi så noe i mørket ved siden av bordet, og lurte fælt på hva det var som bråka. Da jeg skrudde på lyset på mobiltelefonen så jeg en liten hårete sak der nede, sier Lindmoen til Dagbladet.

- Dro ikke opp matlysten

Han er fortsatt ikke sikker på om det var en rotte eller mus han så, men uavhengig av hva det var så fikk matlysten seg en solid knekk.

- Det dro ikke akkurat opp matlysten, for å si det sånn. Jeg burde sikkert blitt kvalm, men vi totninger er som kjent ikke helt rett skrudd sammen, fleiper Lindmoen før han legger til:

- Vi flytta oss bort fra bordet først, men klarte ikke å spise opp. Jeg har heldigvis aldri opplevd noe lignende før ... heldigvis.

Lindmoen og kameraten varslet de ansatte før de dro fra stedet.

- De sa det var bra jeg sa fra, og skiftlederen ble dritstressa. Han kom bort og sjekka og var ikke så veldig fornøyd med det han så,

Onsdag fulgte han opp med å dele en video av funnet på Facebook. I teksten skriver han at at det «som regel (er) veldig hyggelig med nye bekjentskaper, men kanskje ikke like gromt for alle med denne». Før han opplyser at «musa/rotta lyder navnet Oscar».

McDonald's ble også varslet på Facebook, og kort tid etter kom svaret:

«Tusen takk for at du gjør oss oppmerksomme på dette. På bakgrunn av dokumentasjonen du har sendt til oss fra di innebygde panelovnene i gjesteområdet, har vi besluttet å stenge restauranten med umiddelbar virkning. Dette gjør vi av sikkerhetsmessige årsaker. Vi har også varslet mattilsynet, og tar kontakt med skadedyrfirmaet Anticimex, for å iverksette nødvendige tiltak. Med andre ord tar vi dette på største alvor»

- Vi syntes hele situasjonen var komisk. Men de tok situasjonen på fullt alvor, og gjorde akkurat det de bør gjøre etter en slik hendelse, sier Lindmoen.

Holder stengt i flere dager

McDonald's valgte å stenge restauranten umiddelbart, og har siden varslet mattilsynet.

- Vi mottok informasjonen fra kunden i dag og er veldig takknemlig for det. Vi har besluttet å stenge restauranten av sikkerhetsmessige årsaker, sier kommunikasjonssjef i McDonald's Norge, Erik Lødding, til Dagbladet.

Han sier de fikk inn meldingen rundt klokka 10.00 i dag. Saken følges opp med skadedyrfirma i dag.

- Det er sjeldent vi opplever sånt, sier Lødding.

- Restauranten blir stengt noen dager. Vi må få oversikt og sikre at det ikke er spor av dem mer. Vi har ikke eksakt åpningstidspunkt klart, men skal gjennom de rutinene som må til, sier han.

Kan dra med seg smitte

- Det er sett på som alvorlig og stengegrunn når det er rotter eller mus i lokalene. Her har restauranten stengt selv, sier Bente Fauske, avdelingssjef i avdeling Mjøsområdet i Mattilsynet, til Dagbladet.

Hun kjenner til lignende tilfeller fra andre restauranter, men sier det er spesielt at skadedyret ble fanget på film.

- Det har jo skjedd at det har vært rotter eller mus på restauranter, men jeg har ikke vært borti at det er fanget på film av gjester, sier Fauske.

Alle restauranter har ansvar for at skadedyr ikke skal komme seg inn i lokalet. Grunnen til det er at de kan dra med seg smitte.

- Vi fikk melding fra McDonald’s på dagen i dag om at de fikk tilsendt denne filmen. De kontaktet oss og fortalte at de har stengt restauranten og kontaktet skadedyrfirma for å hjelpe dem å håndtere det, sier hun.

- Når de har gjennomført tiltak og ser seg klare til å åpne, kontakter dem oss og vi sjekker dem opp om tiltakene er tilstrekkelig, sier hun.

- Nulltoleranse for rotter og mus

Hun sier i likhet med Lindmoen at restauranten har gjort det de skal etter at funnet ble oppdaget.

- Det er nulltoleranse for både rotter og mus. Mus er litt mer vanlig enn rotte, men ingen av dem skal være i næringsmiddelindustrien eller på en restaurant, sier hun.

Oppdageren selv sier han kommer til å holde seg unna hurtigmatkjeden en stund, men har ikke mistet all apetitt på burgere.

- Jeg kommer nok i det minste til å vente til de har ordnet opp i dette, sier Lindmoen til Dagbladet.