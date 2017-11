Stephen (55) hentet rifla og løp barbeint etter masseskytteren

OSLO / SUTHERLAND SPRINGS (Dagbladet): Minst 26 mennesker ble drept og 20 skadd da Devin Patrick Kelley (26) gikk til angrep mot First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas under gudstjenesten søndag. Både lokalsamfunnet og USA er rystet og i dyp sorg.

Samtidig har USA fått to nye helter, etter at Johnnie Langendorff og Stephen Willeford tok opp jakta på masseskytteren, som ifølge politiet kan ha hatt planer om å drepe flere.

- Folkene i den kirka var venner av meg. Det var familie. Jeg visste at hver gang jeg hørte et skudd så representerte det et menneskeliv. Jeg var livredd. Jeg var redd for meg, for hver eneste en av dem, og for familien min som bor under et kvartal unna. Jeg er ingen helt, forteller en gråtkvalt Stephen Willeford (55) i et intervju med TV-kanalene KHBS og KHOG i Arkansas. (Se video øverst i saken).

Han sier at han skulle ønske at han hadde fått stoppet skytteren tidligere.

- Jeg hørte skuddene, en rekke skudd i rask rekkefølge, og visste at hvert av de skuddene var rettet mot noen, at det ikke var snakk om tilfeldig avfyrte skudd, sier han.

Den tidligere våpeninstruktøren forteller at han raskt ladet rifla og løp barbeint over veien mot kirka.

- Han så meg, og jeg så ham. Jeg tok dekning bak en bil. Jeg vet at jeg traff ham. Han satte seg inn i bilen sin og skjøt flere skudd gjennom sidevinduet. Da vinduet gikk ned, skjøt jeg mot ham igjen, forklarer 55-åringen, som har jobbet som instruktør i våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA).

Da gjerningsmannen, som av politiet er utpekt som Devin Kelley (26), kjørte bort, stoppet Willeford en bil og fortalte hva som hadde skjedd. Sammen tok de opp jakten etter Kelley, skriver NTB.

- Hadde motoren i gang

Sjåføren var 27 år gamle Johnnie Langendorff, som de siste dagene har blitt hyllet som en helt etter at han tok opp jakta. Langendorff forteller selv sin versjon av det spesielle møtet i et intervju med Dagbladet, bare få hundre meter fra åstedet for skytemassakren.

- Jeg ville gjort det samme hundre ganger om igjen hvis det kunne reddet flere liv. Jeg handlet bare på instinkt og gjorde det jeg følte var riktig, sier Langendorff til Dagbladet.

Én dag etter skyteepisoden er han fortsatt sjokkert over det han opplevde, men han framstår rolig og avdempet der han står kledd i «nasjonaldrakta» til Texas med cowboyhatt, jeans med brei beltespenne og boots.

- Da jeg kom nærmere First Baptist Church, så jeg to personer som skjøt mot hverandre fra hver sin side av gata. Masseskytteren hadde bildøra åpen og motoren i gang. Han klarte å komme seg inn i bilen og stakk så fra stedet. Den andre mannen, som hadde avfyrt skudd, var en mann fra lokalsamfunnet, og han hadde panikk. Han kom bort til meg og sa at vi måtte ta opp jakta på ham, fortalte Langendorff.

Han kjente ikke mannen som kom bort til ham, men han fikk en rask forklaring på at masseskytteren hadde gått til angrep på kirken.

- Deretter satte han seg inn i bilen min og vi tok opp jakten. Vi fulgte etter ham i hastigheter på rundt 150 kilometer i timen. Jakta fortsatte i 17-20 kilometer, forteller Langendorff.

Skutt tre ganger

Men det var først natt til tirsdag norsk tid at omverden fikk vite at det var Stephen Willeford som skjøt Texas-skytteren.

Myndighetene i den amerikanske delstaten bekrefter mandag at Devin Patrick Kelley var påført tre skuddskader. Ett av treffene «samsvarer med en selvpåført skuddskade», opplyser Freeman Martin, som leder direktoratet for samfunnssikkerhet i Texas, ifølge NTB.

Kelley skjøt seg selv i hodet etter å ha blitt skutt i beinet og i overkroppen av 55 år gamle Stephen Willeford, melder CNN. 55-åringen hentet fram geværet sitt fra våpenskapet da han hørte skytingen i kirken like ved der han bor.

Familiekrangel

Ifølge myndighetene hadde 26 år gamle Kelley med seg ett gevær og to pistoler da han angrep baptistkirken og avfyrte minst 450 skudd. 26 mennesker i alderen 18 måneder til 77 år ble drept. I tillegg ble 20 personer såret. For ti av dem er tilstanden fortsatt kritisk, skriver NTB.

En Ruger AR-556 rifle ble funnet på åstedet, mens pistolene – en Glock 9 millimeter og en Ruger .22-kaliber – ble funnet i Kelleys bil. Han hadde selv kjøpt alle tre våpnene og eide i tillegg et fjerde våpen. De var kjøpt inn i Texas og nabostaten Colorado mellom 2014 og 2017.

Politiet tror motivet for den grufulle skytemassakren skal være en familiekonflikt. Kelley skal ha sendt truende tekstmeldinger til svigermora. Bestemora til Kelleys kone, Lula White, er også blant de 26 som ble drept under gudstjenesten.

I løpet av døgnet etter skytemassakren blir Langendorff hyllet både i amerikanske medier og på sin egen Facebook-side. Mens Dagbladet snakker med ham, kommer en beboer i Sutherland Springs bort for å håndhilse og takke.

- Det er veldig hyggelig at folk setter pris på det jeg gjorde, men jeg forsøkte ikke å opptre som en helt. Jeg prøvde bare å gjøre det jeg mente var riktig.

(Dagbladet/NTB)