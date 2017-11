Sterk forurensing i India: Kaller New Delhi for et gasskammer

(Dagbladet): Ørsmå partikler henger tett i luften. Et tjukt lag med giftig smog har lagt seg som et teppe over den indiske hovedstaden New Delhi, skriver amerikanske NPR.

Ifølge AP har flere av innbyggerne i hovedstaden vært bekymret over at myndighetene ikke har iverksatt gode nok tiltak mot forurensingen.

Leger i hovedstaden har bedt regjeringen om å erklære unntakstilstand, ifølge NPR. Arvind Kejriwal, sjefsministeren i Deli, har kalt byen sin for et gasskammer.

Indias hovedstad har nærmere 22 millioner innbyggere.

Ifølge NTB er over 6000 offentlige og private skoler stengt på grunn av den dårlige luftkvaliteten.

- Som følge av stadig dårlige luftkvalitet i New Delhi, kan vi ikke sette barnas helse på spill. Vi har gitt beskjed om at alle byens skoler skal holde stengt til søndag, opplyser en talsmann for helsemyndighetene i den indiske hovedstaden.

I tillegg har regjeringen stanset all bygging, stengt alle mursteinsovner og forbudt lastebiler å kjøre inn til byen.

Luftforurensingen i New Delhi har forverret seg de siste dagene, og det er ingen tegn til lettelser i den tunge, grå smogen som henger over byen, skriver NTB.

Det meldt regn onsdag, men det antas at dette vil ha liten effekt på smogen.

– Det kan bidra til å redusere den litt, men det vil kun bli ett lett regn. Så trolig hjelper det ikke så mye, opplyser det meteorologiske instituttet i India.

Luftkvaliteten i New Delhi er rangert blant de verste i verden, men nå er den nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig.

Nå stopper også flytrafikken opp. Ifølge The Washington Post har flyselskapet United Airlines kansellert alle flyginger til New Delhi på grunn av forurensingen. Ifølge avisa er det ennå uklart om flere flyselskap kommer til å følge etter.