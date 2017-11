Stoltenberg: - Hun var en foregangskvinne. Hun brøytet vei

BRUSSEL (Dagbladet): NATOs-generalsekretær Jens Stoltenberg tok pause fra et travelt program under forsvarsministermøtet i NATO for å kommentere tidligere Ap-statsråd Grete Bergets død.

- Jeg vil savne Grete veldig. Det var et menneske jeg ble kjent med for mange år siden, da vi var unge. Hun var min nestleder i AUF i mange år, og vi jobbet sammen i politikken og sloss mange kamper. Vi satt sammen i regjering midt på nittitallet.

- Enestående politisk håndverker

De personlige minnene er knyttet til sommerleirer på Utøya, det å sitte på stranda, synge og være ungdom sammen. De politiske minnene er knyttet til de politiske kampene.

- Grete var et varmt og godt menneske. Og hun var en enestående politisk håndverker. Hun ikke bare viste vei, hun brøytet vei, sier Stoltenberg, og utdyper:

- Grete Berget er den statsråden som sørget for at vi fikk på plass partnerskapsloven for homofille. Det var hun som fikk på plass de første ukene med pappaperm.

Dette er reformer som var veldig omstridte da, men som har forandret livet til generasjoner av norske familier. Det er reformer som har gjort Norge til et bedre land, og som vi alle skal være takknemlige for at Grete sto i spissen for, sier Stoltenberg.

Omstridt mammaperm

Berget var også den første statsråden som tok mammaperm.

- Grete var en foregangskvinne på mange måter. Da hun tok mammaperm, var det mange som mente at det var helt uakseptabelt. Nå er det helt vanlig. Det viser hvordan Norge har forandret seg.

- Grete gikk foran, brøytet vei og fikk på plass lover som endret Norge, sier Stoltenberg, som var nærings- og energiminister i Gro-regjeringen da Grete Berget var familie- og likestillingsminister.

- Fra tiden i regjering husker jeg hun mente jeg burde støtte henne mer i kampen for barnehager. Når man sitter i regjering, er det ofte sånn at man slåss for sine ting. Jeg hadde slåss for mer penger til energisparing og miljøtiltak på energisektoren. Hun tok tak i meg og sa at du som alltid har vært for barnehager, du må støtte meg og stå enda mer på for å få mer penger itl barnehager, fortelelr Stoltenberg.

- Hun endret meg

Han sier Berget, men sin utrettelige kamp for likestilling, også har satt sitt preg på ham.

- Ja, fordi hun var en veldig sterk kvinne, og var nestleder da jeg var leder i AUF. Hvis jeg ikke snakket nok om likestilling og kvinners rettigheter, tok hun det direkte opp. I mye av det jeg senere jobbet med, papparolle og likestilling, har jeg blitt inspirert av Grete, sier Stoltenberg.

Han sier han er lei seg for at at ikke hadde mer kontakt med henne de senere årene.

- Vi traff hverandre noen ganger på arrangementer, og avtalte å møtes mer. Det ble det dessverre ikke noe av, sier Stoltenberg.

Hans tanker går til Gretes døtre og mann.