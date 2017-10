Stoltenberg: Nord-Korea er en global trussel

Uttalelsen kom under et besøk i Japan, som har vært ett av målene for provokasjonene fra Nord-Korea. Stoltenberg er i Japan for å møte statsminister Shinzo Abe og forsvarsminister Itsunori Onodera.

- Vi er like urolige over den provoserende og hensynsløse oppførselen til Nord-Korea, sa Stoltenberg i en tale til en gruppe sikkerhetseksperter og tjenestemenn i forsvarsdepartementet.

- Det er virkelig farlig, det utgjør en direkte trussel til landene i denne regionen, men også en global trussel, la han til.

Ordkrigen mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har blitt trappet kraftig opp de siste månedene etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, og begge to har kommet med trusler om å utslette hverandre.

Stoltenberg sa at NATO støtter strengere sanksjoner og at en fredelig løsning er målet.

- NATO støtter et sterkt politisk, diplomatisk og økonomisk press på Nord-Korea, og vi ønsker strengere sanksjoner velkommen, sa han.

(NTB)